El descubridor de Francesc Antich fue un tal Gabriel Cañellas

Pedro Jota me llamaba a menudo en los alrededores de 1999 pero el competidor más fiero de la historia del periodismo, y a la sazón director de El Mundo, traía un mensaje inesperado tras las elecciones autonómicas que desataron el primer Pacto de Progreso. «Los periodistas no ganamos elecciones, aunque es preferible que los políticos no se enteren de esto, pero habéis hecho un buen trabajo. Enhorabuena». Exageraba, porque advertir sobre los peligros de Jaume Matas no impidió que Baleares recayera en el vicio en 2003. En cuanto al recién coronado Francesc Antich, nadie pensaba en él como presidente, bastante tendría con actuar de coagulante de la coalición más exótica jamás intentada. Mi ventaja predictiva era una comida preelectoral con Maria Antònia Munar, en una terraza soleada de Palma. Le comenté escéptico a Lady Diada:

-No creo que tu gran amigo acepte nunca un pacto de UM con la izquierda.

-Si ese es el único problema, ya me encargaré yo de convencerlo.

La suerte estaba echada.

Acierta Margalida Solivellas cuando destaca que el debate preelectoral Antich-Matas de 1999, el primero de la historia de Baleares, fue «David contra Goliat». Y sobre todo significó «el vespre que els periodistes descobrirem la seva força i el seu tarannà». Me encontraba entre el manojo de asistentes al ceremonial, con un president imperial y un aspirante sobreexcitado por comparación con su calma habitual. El candidato del PP llegó envuelto en asesores y documentos, a Antich lo auxiliaba un solo adjunto y su modestia congénita.

Sin embargo, lo más importante del Matas-Antich fue el subsuelo elegido para celebrarlo. Estábamos enclaustrados en las catacumbas de Sa Nostra en Son Fuster, junto a la caja fuerte de la entidad. Mallorca es la isla que decide su futuro político en las tripas de un banco, sellado por la corrupción. Equivale a que los debates de Irán, otra sociedad teocrática, se celebraran en la cueva de Alí Babá. La ubicación no solo dictaminaba el resultado de la confrontación electoral, señalaba sobre todo a políticos y periodistas que en la isla no hay escapatoria. Podemos confirmarlo, un cuarto de siglo más adelante. La Caja no existe, sus principios inalterables nos siguen gobernando.

Antich hizo lo que pudo, mucho más de lo imaginable. Su descubridor no fue un PSOE más caníbal que cainita, para despojarlo del tono bíblico, sino un tal Gabriel Cañellas. Cuando el patriarca del PP balear fue expulsado del paraíso del Govern en 1995 por Aznar, conservó su escaño en el Parlament y nombró sucesor a Cristòfol Soler. Después se hartó de su criatura, lo apartó y lo sustituyó por Matas. En un debate parlamentario, donde el exalcalde de Algaida se enfrentaba al president del PP, el siempre acerado y acertado Cañellas formuló su oráculo:

-Estos han encontrado un líder.

Por una vez, no los llamó «estos rojos».

Vamos a orientarnos dinásticamente. Antich ha sido el primer president de izquierdas de Baleares desde la civilización talayótica, pero Cañellas ha sido el único president de Balears, punto. Y a propósito, Soler fue el Antich del PP, donde la decapitación del breve inquilino del Consolat por un año arruina a quienes sostienen que el socialista era la continuación del cañellismo por otros medios.

Mi mayor aportación al periodismo político ha consistido en lograr que los siete presidents habidos finalicen sus mandatos tras haberme retirado la palabra. Tengo el récord de lanzamiento enfurecido de periódico de Cañellas, y sin duda la plusmarca decibélica de la filípica a gritos que me dedicó Matas, a solas en su despacho del Consolat. Sin embargo, con el socialista ahora fallecido me costó especialmente romper relaciones. Le bauticé Sant Francesc d’Antich, porque lo veía inexperto en el ejercicio de la doblez, incapaz de sobrevalorarse. Y la prueba de que nos copian sus atributos es que los deudos socialistas se ciñen a los tres que hemos enumerado, listas cremallera, tripartito y ecotasa. Olvidan dos que hemos callado hasta hoy, la primera consellera ecologista en un gobierno autonómico o estatal. Y la posición decisiva de Antich como figura decente en la gestora socialista que siguió a la defenestración de Pedro Sánchez.

Si Cañellas descubre a Antich, otro caudillo popular se da cuenta enseguida del poder disolvente de los pactos que ponía en práctica el socialista mallorquín. Por eso Aznar bramó en Palma el «joder, qué tropa» del conde de Romanones, en alusión al primer Pacto de Progreso de 1999 a 2003, que funcionó mucho mejor que la mayoría de alianzas ensayadas con posterioridad por PP y PSOE. Todo lo cual no cursa en perjuicio de que intentáramos ejercer la desagradable y desagradecida función de perros guardianes de la democracia, distintivo otorgado por el Supremo norteamericano, pese a que los políticos desearían caniches donde la cita se refiere a mastines. Antich cumplió con su tarea, cabe imaginarlo feliz.

Reflexión dominical ruidosa: «Si no sirves de ejemplo, siempre puedes servir de alarma».

