Alertan de que 200 víctimas de violencia machista se quedarán sin seguimiento ni referente en unos meses por parte del Consell

Los sindicatos CGT y STEI han alertado de que 200 mujeres, muchas de ellas con hijos menores, víctimas de la violencia machista se quedarán sin seguimiento y sin su técnico de referencia en unos meses por parte del Consell de Mallorca. Esto se debe, según indican, a que la mitad de los técnicos que desarrollan los procesos en el Centre d’Informació de la Dona acabarán su contrato pasado el verano de 2025.

Tanto CGT como el STEI han denunciado la falta de personal y las graves carencias que padece el Centre d’Informació de la Dona y la casa de acogida el Casal Ariadna, en la Part Forana de la isla, que son competencia del Consell. Ambos servicios han estado a punto de colapsar en varias ocasiones por no poder atender las demandas existentes.

Los profesionales sufren situaciones de estrés y ansiedad prolongadas en el tiempo, no cuentan con una estructura básica consolidada, las rotaciones y cambios de personal son constantes, las bajas laborales también, hay plazas que llevan más de un año sin cubrir como la de jefe de sección y falta un equipo multidisciplinar para poder ofrecer un servicio y una asistencia integral de calidad a las mujeres. Entre sus funciones está la de acompañar a las víctimas, derivarlas a otros recursos, acogerlas, hacer un seguimiento y comunicar situaciones de riesgo a la Policía y a la Guardia Civil.

“Se necesitan más recursos, el trabajo no acaba nunca, es inasumible. Los recursos no dan abasto”, reconoce una técnica. “Hay carencias brutales, hay una rotación continua de trabajadores, faltan técnicos y consolidar el equipo”, asegura otro profesional. “Los políticos están vendiendo un servicio que no es real, están vendiendo humo”, subraya uno de los trabajadores afectados.

Inspección de Trabajo

El sindicato CGT ha denunciado la situación que padecen los empleados del Centre d’Informació de la Dona y del Casal Ariadna ante la Inspección de Trabajo para que ponga fin a las deficiencias detectadas y requiera al Consell de Mallorca a tomar las medidas necesarias.

Los técnicos se quejan de que llevan meses intentando reunirse con los responsables políticos de estos centros, en concreto con el conseller ejecutivo de Presidencia del Consell, Francisco Fuster Zanoguera, y todavía no lo han conseguido. Lamentan que, pese a haberse citado con la directora insular de Familias, Ana Ferriol Font, no han podido abordar con ella las carencias que padecen. Sin embargo, los sindicatos sí que lo han hecho. Según CGT, les negaron que las demandas del personal fueran ciertas.

Fuentes del Consell de Mallorca precisaron que actualmente el recurso funciona con normalidad y que no tienen constancia de ninguna denuncia. En el caso de que les llegue, se estudiarán las medidas y mejoras necesarias que sean oportunas. Además, desde la Dirección insular de Familias confirmaron que se reunieron con el sindicato CGT el pasado 15 de octubre, como con todos los representantes de los trabajadores que lo solicitan. Y con los empleados se citaron días después, según informó el Consell.

“Ni el conseller ni la directora insular han planteado alguna alternativa”, replica uno de los trabajadores afectados. “Las carencias son evidentes”, recalca.

“Los nuevos contratos solo duran tres años. No se renuevan y los profesionales se van”, señala una técnica. Otro de los problemas a los que tienen que hacer frente es la tardanza en cubrir plazas. “En agosto se marchó una trabajadora y su plaza ha estado más de tres meses sin cubrir”, agrega.

“Se contrata a personal solo por nueve meses. Y hay que tener en cuenta que un proceso de violencia de género puede alargarse un año y medio o dos años. Depende de cada caso, pero son procesos largos y complejos. También hay compañeras de baja y, por ejemplo, yo no puedo asumir sus casos”, advierte un técnico.

“Otros compañeros se van antes. Hay casos que no se pueden atender. No se atienden casos y esto puede tener consecuencias. Faltan medios humanos”, alerta un trabajador del Centre d’Informació de la Dona.

“Hay una rotación continua de trabajadores, algunos cada nueve meses. Y no podemos asumir los casos de compañeros. Si yo me voy, se quedan 100 o 150 casos sin atención, sin seguimiento. Y, por ejemplo, si detectamos algún riesgo, lo comunicamos a Guardia Civil o Policía o derivamos a las víctimas a un centro de acogida. Nosotros hacemos un trabajo de seguimiento, somos quienes desarrollamos los procesos”, detalla un técnico.

Otro trabajador recuerda que meses atrás una técnica se fue y sus casos no se asumieron por otros compañeros. Entre ellos figuraba el de una familiar de una mujer que fue asesinada a finales de septiembre por su yerno en la Colònia de Sant Jordi, en ses Salines. “Esa familiar se quedó sin atención”, reconoce.

Trabajo en red

Expertos policiales coinciden en que es necesaria una red de psicólogos, trabajadores sociales, servicios sociales y personal sanitario para reducir el riesgo de las víctimas de la violencia machista y potenciar los factores de protección. Se trata de un trabajo conjunto en el que colaboran los agentes con un equipo de profesionales multidisciplinar. En Palma, un solo policía protector realiza el seguimiento a más de cien mujeres.

«Se necesitan más recursos para que la atención a las mujeres sea mejor y poder dar más cobertura y protección. Si hay una red más amplia que sostiene, pues mejor. Lo esencial es poder dar una atención digna y de calidad», concluye una trabajadora.

El Centre d’Informació de la Dona cada vez atiende a más víctimas de la violencia machista, la mayoría con una valoración de riesgo medio, alto y extremo. Entre enero y junio de 2024, asesoraron a 618 mujeres, se realizaron 1.393 entrevistas y 562 seguimientos por parte de los técnicos.

