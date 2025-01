Anulan una sanción a un empresario en Palma porque fue engañado por sus empleados ilegales

En la tarde del día 26 de octubre del año 2021 funcionarios de la Inspección de Trabajo, acompañados por agentes de la Guardia Civil, se personaron en el centro comercial del paseo marítimo de Palma para realizar unas comprobaciones sobre las obras de reforma que se estaban realizando. La inspección se centró en una empresa de reformas subcontratada, que se encargaba de la instalación de placas de pladur. Los funcionarios solicitaron la documentación correspondiente a tres empleados extranjeros que, casualmente, habían empezado ese mismo día a trabajar para la empresa. Se trataba de dos individuos de nacionalidad india y el tercero era pakistaní. Ninguno de ellos disponía de autorización para residir en España. Es decir, se trataba de extranjeros en situación ilegal en España y, por lo tanto, no podían ser contratados por ninguna empresa.

Esta inspección concluyó con una propuesta de sanción, que se tramitó a través de la Delegación del Gobierno. Se consideró que la empresa de construcción había cometido una falta grave, al firmar contratos con extranjeros sin comprobar su situación administrativa y certificar que podían trabajar de manera legal. La decisión que se adoptó fue imponer una sanción de 30.000 euros a la empresa, por tres faltas graves.

La empresa decidió recurrir la sanción ante los juzgados, por entender que se sentía engañada por los propios trabajadores. Y ello debido a que en el momento de presentar la documentación correspondiente, estos empleados se hicieron pasar por unos compatriotas que sí tenían regularizada su situación en España. La empresa había dado de alta a los empleados bajo una identidad que no era real, ya que el contrato estaba a nombre de otras tres personas de las que no se sabía nada. La constructora alegó que no tenía medios para comprobar que había sido víctima de un engaño, puesto que en ningún momento se planteó la posibilidad de que los trabajadores, en base a los documentos de identidad que habían entregado, estaban suplantando a unos compatriotas.

Esta situación ya fue expuesta ante la Delegación del Gobierno, que hizo poco caso a ello, como demuestra que en ningún momento se planteara la posibilidad de anular la sanción.

Mejor suerte ha obtenido el empresario al acudir a los tribunales, puesto que los jueces sí han tenido en cuenta que el primer engañado fue el empresario, que decidió contratar a estos tres extranjeros convencido de que se trataba de trabajadores en situación legal. La sentencia deja muy claro que no hay una sola prueba que demuestre que la empresa constructora «tuviera conocimiento, asintiera o promoviera la suplantación de identidad».

El tribunal señala que no se alcanza a entender qué beneficio obtenía el empresario al realizar esta contratación, cuando pudo demostrar que dio de alta a los trabajadores en la Seguridad Social y les abonaba puntualmente sus salarios, ingresándolos a través de una transferencia bancaria.

En la sentencia se recuerda que debe ser la administración la que demuestre que, en el caso como este, el empresario hubiera contratado a trabajadores ilegales de forma consciente, ya que de lo contrario las sanciones que puede imponer son nulas. Inciden los jueces que ha quedado claro que el empresario creía que estaba contratando a extranjeros que no tenían ningún problema de residencia en el país, como así lo acreditaban en la documentación que le presentaron los tres empleados. En ningún momento se planteó la posibilidad de que le estuvieran engañando, aunque a raíz de la inspección quedó claro que sí lo habían hecho. El tribunal, que declara nula la multa de 30.000, plantea las dudas de que detrás de este engaño también podrían haber intervenido los titulares de los documentos de identidad que le fueron mostrados al empresario para tramitar las contrataciones. Sin embargo, en el momento de la inspección ninguna investigación se inició para establecer esta supuesta implicación en el caso.

