Nuevo rifirrafe entre las monjas jerónimas y el obispado de Mallorca por prohibir su misa de Nochebuena el mismo día

Nuevo confrontamiento entre las monjas jerónimas y el obispado de Mallorca por prohibirles su misa de Nochebuena el mismo día, a tan solo unos minutos de celebrarla, al considerar que este templo no está abierto al culto. Ocurrió el pasado 24 de diciembre, cuando la asociación de Amics de Sant Jeroni y las monjas de la orden organizaron la Misa de Vigilia de la Natividad de Nuestro Sr. Jesucristo y una comida solidaria posterior para personas sin recursos, con la colaboración del Ayuntamiento de Palma y la Cruz Roja.

La misa debía celebrarse a las 12:30 horas. Sin embargo, el Obispado prohibió este acto unos minutos antes, cuando la iglesia ya estaba abarrotada de feligreses, según han explicado las monjas en un comunicado. El letrado Carlos Portalo, que en principio era el encargado de leer la monición de entrada, tuvo que ser finalmente el que comunicó que la misa no iba a tener lugar. "Me han llamado diciéndome que esta iglesia no está abierta al culto y que no puedo celebrar la misa", comunicaron Portalo y el celebrante que iba a presidir la misa: "Me corresponde callar y rezar para que la justicia se manifieste", expresaron ante los presentes en la iglesia.

La celebración continuó con el 'Sermó de la Calenda' o la actuación del Coro del Ilustre Colegio de Abogados, pero la eucaristía, un acto de gran trascendencia cristiana que debía supervisar la propia presidenta de la Federación de Monasterios de Monjas Jerónimas, Sor Natividad, no se llevó a cabo. Esto ha vuelto a avivar la confrontación entre las jerónimas y el Obispado, que llevan años en una batalla judicial por la propiedad del monasterio de Sant Jeroni de Palma, litigios que de momento se han saldado a favor de las monjas.

Este gesto del Obispado, y más el mismo día del acto, ha generado mucho malestar también entre los benefactores de los Amics de Sant Jeroni, que han enviado una carta al propio obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, para pedir que les reciba y que aclare por qué paralizó la misa. "Vivimos en primera persona el grave acontecimiento que supuso la prohibición de la celebración de la Misa de Vigilia (minutos antes de su celebración), [...] y que causó verdadera estupefacción y desconcierto en la asamblea que abarrotaba la iglesia conventual, así como en los vecinos del barrio de Sa Calatrava", expresa la carta, firmada por uno de los miembros de la asociación, Ángel Jáudenes Gual de Torrella, como representante de los Amics de Sant Jeroni. Puedes leer aquí la carta que han enviado al obispo, en la que los benefactores dejan muy claro su mayúsculo malestar y hablan del compromiso con la preservación del carisma jerónimo, en armonía con la doctrina del Papa Francisco, que les llevó a organizar el acto solidario.

Las última misa en este convento se celebró el 12 de septiembre de 2024. El pasado 24 de diciembre, las puertas se volvieron a abrir a petición de la Madre Natividad, priora del monasterio además de Madre Federal de la Orden de San Jerónima, para celebrar la eucaristía que finalmente recibió el veto episcopal, y que ha vuelto a enfrentar al Obispado y las monjas de esta orden.

Lee aquí la carta que han enviado los Amics de Sant Jeroni al obispo de Mallorca

El obispo de Mallorca, a preguntas de este diario, ha rechazado ofrecer declaraciones sobre el asunto, y tampoco ha aclarado si aceptará recibir a los miembros de los Amics de Sant Jeroni para tratar el asunto.