Las cinco claves políticas de Francesc Antich

'I apostem radicalment' / 'per cohesió i igualtat' / 'per un món molt més cuidat' / 'i pel pes de la cultura' / 'per fer la vida segura' / 'al jovent desencantat'. Estos fueron los versos finales de la glosa con la que Francesc Antich cerró, el pasado mes de octubre, el acto de conmemoración de los 25 años del primer Pacte de Progrés en Baleares.

Conceptos como los de cohesión, igualdad, medio ambiente, cultura y apuesta por mejorar la vida y el futuro de los jóvenes, configuraron la visión política del presidente en la quinta (1999-2003) y séptima (2007-2011) legislaturas autonómicas y que falleció este jueves por la noche a la edad de 66 años.

Los momentos cruciales en la carrera del político socialista 'algaidí' pueden resumirse en la ruptura de la hegemonía política conservadora en el archipiélago, la creación de la ecotasa, la firme apuesta por conservar el territorio y fomentar la movilidad, la reforma del Estatut de Autonomia balear y las iniciativas en favor de los derechos de las mujeres, paridad y memoria democrática.

Pacte de Progrés: consenso a cinco bandas

El primer Pacte de Progrés nació tras las elecciones de 1999. Después de cuatro legislaturas de monopolio de la derecha, todas desde la restauración de la democracia, el Partido Popular no alcanzó la mayoría absoluta y Antich fue capaz de articular una alianza inédita y compleja por la variedad de las orientaciones políticas de sus socios.

El PSIB sumó sus 23 votos a los de los regionalistas conservadores de Unió Mallorquina (3), los nacionalistas de izquierdas de PSM-Entesa (3) y los ecosocialistas de Esquerra Unida-Els Verds (1).

Este cambio de paradigma fructificó gracias al reparto de cuotas de poder en del Ejecutivo autonómico, al ceder la vicepresidencia a Pere Sampol (PSM), Trabajo y Bienestar a Eberhard Grosske (EU) y Medio Ambiente a Margalida Rosselló (Els Verds), siendo ésta la primera ecologista que ostentó una conselleria en España. Sin olvidar, en ámbito insular, que Maria Antònia Munar (UM) pasó a presidir el Consell de Mallorca.

Dicha fórmula, esta vez a tres bandas, volvió a repetirse en 2007 para reeditar el Pacte de Progrés. Con la misma aritmética, el Partido Popular se quedó en 29 escaños superados por el pacto que formaron el PSOE (23), el conglomerado de izquierdas Bloc per Mallorca (4) y de nuevo Unió Mallorquina (3).

Ecotasa: la medida más polémica

La creación de la ecotasa balear fue una de las iniciativas estrella del primer Govern de Francesc Antich, que se caracterizó tanto por su carácter pionero como por las tensiones en la que se vio envuelta hasta su supresión de la mano del posterior Gabinete de Jaume Matas.

Fue también el motivo de un durísimo enfrentamiento entre el primer Ejecutivo del Pacte y el sector hotelero, hasta el punto de ser apuntado como una de las causas que hicieron que Antich no pudiera alcanzar un segundo mandato consecutivo tras los comicios de 2003.

El impuesto que se aplicaba sobre las estancias turísticas se aprobó en junio del año 2000 y la remitió al Parlament tras intensos tiras y aflojas con el sector turístico, que llegó a proponer la creación de una lotería entre los turistas como alternativa.

En esta guerra intervino el Gobierno central de José María Aznar, con la presentación en 2001 de un recurso de inconstitucionalidad al tiempo que se pidió la suspensión del impuesto.

En 2002, Antich anunció la aplicación de la ecotasa, una vez el Tribunal Constitucional dio luz verde. En mayo de ese año marcó el inicio de este pago por parte de los visitantes, con una media de un euro por estancia y día.

Sin embargo, en 2003, y ya con Jaume Matas en la presidencia del Govern, los votos del PP y la abstención de UM permitieron la derogación del impuesto.

Durante el segundo mandato de Antich no se intentó recuperar este tributo. No fue hasta la llegada de Francina Armengol al Consolat de Mar, cuando en 2016 se recuperó un impuesto de características similares y comenzó a cobrarse de nuevo hasta el día de hoy.

La vida política de Francesc Antich, en imágenes / Lorenzo

Protección de un territorio descentralizado

El primero Pacte tramitó en febrero del 2000 la ley de los Consells Insulars, que permitió descentralizar competencias del Ejecutivo autonómico en favor de las instituciones propias de cada isla del archipiélago.

A ello se le unió el empeño de Antich y sus socios en preservar el medio ambiente impulsando, en noviembre de 2001, el decreto de creación del Parc Natural de la Península de Llevant.

Dicha figura de protección contemplaba 21.507 hectáreas terrestres y otras 5.275 marinas en terrenos de los municipios de Artà, Capdepera, Son Servera, Sant Llorenç y Santa Margalida.

En un territorio demográficamente en crecimiento por la bonanza económica y un turismo al alza, la cuestión de la movilidad en transporte público fue otro tema central para el Ejecutivo en materia de sostenibilidad.

Es por ello que se electrificó la línea de tren entre Palma e Inca y la Estació d'Enllaç, se reabrió la estación de Manacor y se compraron unidades eléctricas de la serie 81 para los vehículos de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM).

Se recuperaron también las paradas de Llubí, Muro y sa Pobla, además de crearse la parada del polígono de Marratxí y la estación del Pont d'Inca Nou.

Reforma del Estatut de Autonomia

Antich era el líder de la oposición cuando en febrero de 2007, a meses de los comicios que le darían la llave de su segundo mandado, se culminó la aprobación de la reforma del Estatut de Autonomia fruto del consenso y la negociación entre las formaciones políticas de la cámara balear.

Si bien el PSM y Esquerra Unida se abstuvieron por diferencias en materia lingüística, el texto autonómico sufrió su primera modificación desde su promulgación en 1983, contemplando la separación de Ibiza y Formentera en dos consells insulars diferentes.

Avances sociales

El líder de los socialistas en Baleares fue pionero en muchas reivindicaciones sociales con el cambio de siglo y milenio como la igualdad entre géneros, la lucha contra la violencia machista o protección de la memoria democrática.

En abril del 2000 se creó el Institut Balear de la Dona (IBDona), para erradicar la violencia machista e impulsar medidas como la red de casas de acogida para mujeres maltratadas (2001) además de reformarse la ley electoral autonómica en 2002 para que las 'listas cremallera' incluyeran a hombres y mujeres, de forma alternada, en cada candidatura.

Antich, familiar de represaliados políticos tras el golpe de Estado de 1936 y durante la dictadura franquista, estuvo también muy sensibilizado con la causa de la memoria histórica.

Es por ello que en noviembre de 2010 se reunió, junto a la consellera Fina Santiago, con Memòria de Mallorca para atender la reclamación de una ley de fosas que fructificó en la elaboración del mapa de fosas comunes en Baleares para facilitar la localización de desaparecidos forzosos.