Los padres de Israel, nacido en Nochevieja en Mallorca: "No pudimos ni comernos las uvas"

"Es una experiencia diferente pero muy bonita". Así se expresan los padres de Israel, el primer bebé nacido en la red de hospitales públicos de Mallorca en 2025. El pequeño, que llegó al mundo pasadas las tres de la mañana en el Hospital de Son Llàtzer, ha pesado tres kilos y diez gramos. Según explica la madre, Cintia Maleno, ayer por la noche llegaron al centro público y no pudieron cenar en Nochevieja. "Llegamos aquí tarde y no pudimos comernos las uvas, a eso no nos dio tiempo", relata la progenitora.

De hecho, no pudieron ni siquiera seguir las campanadas ya que en el paritorio no había televisión. "El padre se comió un bote de aceitunas", relata la madre. No obstante, Maleno se muestra muy feliz después de ver nacer a Israel, su cuarto hijo. "Ha ido todo súper bien, desde el hospital nos han tratado genial y ser madre es muy bonito la verdad".

La familia del pequeño Isarel, en Son Llàtzer / B. Ramon

Cabe recordar que Israel ha sido el primer bebé de Mallorca en la red de hospitales públicos ya que a las 2:47 horas de la madrugada de este 1 de enero, nacía en la Clínica Rotger, del grupo Quirón Salud, Rafel, el primer bebé mallorquín de este 2025. Unos minutos después, a las 3.08 horas en el hospital Son Llàtzer de Palma, llegaba al mundo Israel.

Asimismo, el Hospital Son Espases de Palma ha recibido a Layan Fateh a las 3.40 horas, un bebé que ha pesado 2,8 kilos, como han informado fuentes de Salud. Quirónsalud también ha informado del nacimiento de una niña este miércoles a las 7.18 horas.

Primer bebé de Baleares

El primer bebé de Baleares ha nacido en Ibiza, en el hospital de Can Misses. Dylan Luis llegó al mundo pasada la media noche, a las 00:52 horas.