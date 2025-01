José Luis Rendón, el hombre que más 'variats' ha probado en Mallorca: Esta temporada ha comido 71 y dice que estos son los mejores del año

José Luis Rendón es uno de los miembros más activos y queridos de la página de Facebook Es Variat Mallorquí, que ha alcanzado más de 40.000 miembros. Sus publicaciones están entre las más comentadas y es de las personas que más variats cata al año. Esta temporada 2024 ha llegado a probar 71. “Este 2025 espero igualar la marca o superarla”, cuenta a este periódico después de un año fructífero en variats y tapas mallorquinas.

En este grupo de aficionados a la gastronomía de Mallorca, son muchos los miembros que llevan días valorando los mejores variats del año. José Luis Rendón explica que uno de los descubrimientos para él este año ha sido el que se prepara en el bar Berlín de Manacor. “Me ha gustado mucho y lo encontré por casualidad. Es un bar muy pequeñito, tipo antigua tasca. Está remodelado, pero mantiene las mesitas redonditas antiguas de toda la vida en la terraza”, cuenta. “Lo recomiendo porque es muy acogedor”, añade. “El variat es muy sabroso, todo lo hacen del día, es propio, casero”, indica. En su lista de los mejores variats del año, cita también la Bodega La Rambla de Palma, “un mítico”, y también Can Biel Felip en el barrio del Conservatorio. “Es un variat muy de pueblo, tipo antiguo, muy rico”. Después cita La Llubinense de Pere Garau, “que sigue con las tapas de siempre y ese toque característico de allioli en la ensaladilla”. Otro bar muy bueno que recomienda y que ha cambiado de dueños, “lo que pasa es que no he vuelto a ir”, es La Cantina de Port Adriano. “Un sitio ideal con buenas vistas a la bahía y con un variat que está muy bueno”. Por último, otra de sus recomendaciones es el bar s’Aranjassa. “Lo que aconsejo de este sitio son los callos sobre todo, son espectaculares, caseros y sabrosos”, precisa.

Tápers en el coche

El trabajo de Rendón le permite hacer paradas por los distintos pueblos de Mallorca para merendar. “Conduzco una grúa de asistencia en carretera. Me muevo mucho. Siempre llevo en el vehículo un táper o dos. Me paro en los bares y pido variats. Luego me los llevo y me los como en casa con mi mujer”, relata. Sus días libres y los fines de semana, continúa probando variats junto a su esposa o un amigo de la infancia en los distintos bares de la isla. “Me encanta hacer esto, soy mallorquín y disfruto con la gastronomía de esta isla”, confiesa.

Mucha gente también anima a José Luis a ir a probar variats a los bares. “Me dicen que por qué no voy a determinado sitio a probar para que dé mi opinión. A veces soy yo mismo que motu proprio me acerco a probar las tapas de un lugar para contrastar las opiniones de otros miembros del grupo Es Variat Mallorquí”, señala. “Con los variats pasa como con las paellas, como se hacen a diario no todas las tapas salen igual cada día”, opina.

Pese a ello, este catador de tapas sostiene que la mayoría de bares ofrecen calidad. "Pongo una nota media de 8, de notable alto, a los variats que he probado este año en la isla”, sentencia.

José Luis Rendón posa con el 'variat' del bar s'Espiga de Algaida / J.L.R.

Puntúa con estrellas las tapas

Rendón es muy explicativo y elocuente en sus publicaciones cuando evalúa los variats. “Se me ocurrió el método de las estrellas y una pequeña explicación de cada tapa. Lo que pretendía era darle a todas las personas una opinión que les pudiera servir para hacerse una idea de cómo es el variat. Porque no todos tenemos los mismos gustos. Por ejemplo, los callos a mí me gustan picantones e igual a otra persona, no. Creo que también es un método útil para el propietario del bar para ir mejorando”, considera.

En estos momentos, el precio del variat en Mallorca oscila entre los 8 y los 12 euros. “Los más baratos los encuentras en algún pueblo, como por ejemplo Campos, donde por ocho euros te puedes comer uno con café y bebida”, indica.

José Luis también se encarga también de organizar cada año dos quedadas con los miembros más activos del grupo de Facebook. “La semana pasada nos reunimos unos 30 en el bar s’Espiga de Algaida. Es bonito vernos. Nos juntamos, nos conocemos un poco y establecemos amistad, que al final es de lo que se trata”, asevera este experto en variats que aún recuerda cuando iba al bar Porvenir con sus padres todos los sábados cerca del Mercat de Pere Garau. “Ahora todo esto del variat ha cambiado mucho. Cada vez más bares se están especializando en estas tapas y en este tipo de meriendas, y creo que las redes sociales han tenido mucho que ver, porque en ellas todo se puede ver al momento y la gente comenta”, concluye.