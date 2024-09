Denuncian la «doble dificultad» del colectivo LGTBIQ+ en la crisis de vivienda

La crisis habitacional es una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía y uno de los puntos principales que las administraciones tienen subrayado en sus agendas. Al fin del primer semestre de 2023, tan solo el 16,4% de la juventud de Balears estaba emancipada. Asimismo, el 31,8% de las personas jóvenes con trabajo, entre 16 y 29 años, también se encontraban estudiando. Tanto es así que el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España señaló que el precio de entrada de un piso representaba más de seis años del salario neto de un joven. Por si no fuera poco, el precio medio de alquiler de Balears se sitúa en 1.312 euros, el más caro de todo el Estado. La asociación Ben Amics, además de lamentar la delicada situación habitacional, denuncia su «doble dificultad» a la hora de acceder a una vivienda. De esta forma, la entidad LGTBIQ+ ha impulsado una iniciativa para «apoyarse entre iguales» y facilitar al colectivo encontrar un espacio «respetuoso y seguro».

La semana pasada crearon un grupo de Whatsapp, que ya cuenta con más de noventa integrantes, para dar con pisos LGTBI friendly en Mallorca. «Somos realistas y sabemos que no presentaremos una gran oferta, pero nuestro objetivo es eliminar la LGTBIfobia», explica Jan Gómez, coordinador de la agrupación Ben Amics. Gómez se resigna con la crisis habitacional, un problema que solo se dejará atrás «con políticas de vivienda», y que desde la entidad quieren paliar al máximo con el grupo de difusión. «Empezó por el boca a boca, pero desde que lo hemos publicado ya se han visto varias ofertas», manifiesta. Entre los miembros del grupo hay personas que hace unos pocos meses que han llegado a Mallorca y buscan una habitación o un piso. «Hay movimiento. Están utilizando el chat para dar solución a la necesidad de encontrar vivienda, además, con la certeza de encontrarse en un espacio seguro», celebran.

La propuesta de Ben Amics no favorece únicamente a los miembros del colectivo que demandan una vivienda, sino que también a los que la ofrecen. Gómez expresa que «los precios no son asequibles ni populares». Pese a las cifras las ofertas van llenando la pantalla del chat. Así, se esmera en recalcar que no es una problemática que afecte solamente a la juventud de Balears, sino que la gente homosexual o trans mayor de 40 años también vive situaciones exclusivas.

Insultos y amenazas

Gómez profundiza en la dificultad que el colectivo tiene a la hora de acceder a una vivienda. «Se siguen dando, y no puntualmente», expresa de forma rotunda. No solamente existen dificultades en la negociación y en el acceso, también una vez la persona o pareja ya ha alquilado o adquirido el inmueble. «Conocemos casos en los que por culpa de algún LGTBIfóbico en un bloque de pisos les ha obligado a abandonarlo», narra. Tanto es así que una pareja mayor lanzó una maceta a dos hombres homosexuales que vivían en el mismo edificio. «Dijeron que fue el viento, pero para que una maceta de barro llena de tierra se caiga tiene que hacer un vendaval», continúa Gómez. Así, la barrera de la vivienda provoca en muchos casos que un espacio que a priori debe ser de confort, se convierta en una pesadilla y obligue a personas que tienen una vivienda en propiedad a dejarla y vivir de alquiler por conductas homófobas de vecinos.

El coordinador de Ben Amics no considera que pueda existir una discriminación hacia los heterosexuales que también se encuentran en una situación vulnerable por las elevadas cifras de alquiler. «En realidad no te preguntarán por tu orientación sexual en un sentido estricto, se trata de generar sitios inclusivos y seguros», menciona. En este sentido, explica que si hay personas heterosexuales LGTBIfriendly «lógicamente son bienvenidas». «Y si además lo hacen a un precio asequible sería maravilloso», bromea.

