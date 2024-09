Presentan un recurso contra la Mesa Náutica de Baleares

El Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos presentó el pasado 17 de julio un recurso contra la creación de la Mesa Náutica de Baleares tras no contar con ellos en este espacio. En este sentido, desde el organismo denuncian que la exclusión de la Delegación Territorial del Colegio Oficial de Ingenieros Navales es una decisión que va en contra del espíritu de la Ley de Colegios Profesionales y que perjudica gravemente el interés general.

Esta práctica, según apuntan, se ha convertido en una constante en la creación de órganos consultivos de diversas administraciones (no invitando a participar a todos los Colegios Profesionales relacionados con cada temática). «Algo que lamentablemente va en contra del interés general», determinan.

Asimismo, la asociación detalla que, ante la creación de la Mesa Náutica, y ante la omisión del Colegio, se estableció contacto con diversos altos cargos. «Se les informó de manera privada sobre esta omisión, expresando nuestra esperanza de que se tratara de un error fácilmente subsanable. Sin embargo, ante la falta de respuesta, nos vimos obligados a presentar un Recurso de Reposición», explican.

«El hecho de que la Mesa Náutica haya iniciado sus actividades sin siquiera invitar a la institución que representa a los técnicos competentes en la materia es una grave omisión que denota una falta de consideración hacia la ingeniería naval», recalca el Colegio Oficial de Ingenieros Navales.

Asimismo, desde el organismo aseveran que «esta situación no solo es injusta, sino que también pone en riesgo la calidad y la eficacia de las decisiones que se tomen en este foro. Es por ello que nace esta exigencia para que el Govern rectifique esta situación de manera inmediata y que incluya a los ingenieros navales y oceánicos en la Mesa Náutica, como corresponde. No descartándose, en caso de no producirse, la toma en consideración de otras medidas como pueda ser acudir a los tribunales».

Finalmente, concluyen que «la falta de participación de los técnicos competentes puede llevar a decisiones que no tengan en cuenta todos los aspectos relevantes y que, en última instancia, pongan en riesgo la seguridad marítima y el medio ambiente».

Suscríbete para seguir leyendo