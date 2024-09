Juan Miguel Ferrer, presidente de CAEB Restauración: «En este verano de récord la facturación de los restaurantes de Mallorca ha caído un 30%»

¿Cuáles son los puntos principales que propone?

La línea es continuista. Tenemos que continuar estando cerca del sector. La importante bajada en la facturación dentro del sector es el centro neurálgico del proyecto. Paradójicamente pensábamos que las cifras iban a ser de récord y han caído. Al igual que otros comercios. Hay que analizar lo sucedido. Por otra parte, hay un convenio laboral de cara al año que viene. La productividad de las empresas está bajando. La restauración no está al nivel de la hotelería. Son dos ámbitos muy diferenciados en su productividad.

¿Cuáles son los ejes de este nuevo convenio laboral?

Aún no esta destapado. Primeros hay que analizar en que situación económica nos encontramos. Principalmente, lo que se regula son las subidas en las nóminas. El resto ya viene regulado por el Estatuto de los Trabajadores. Lógicamente, aparecen nuevas cuestiones y las tratamos, pero solemos hablar de aumentos en los salarios.

En un verano con elevadas cifras de visitantes, la facturación ha bajado.

Es una paradoja, aquí está el contrasentido. A falta de estudiar lo sucedido, lo que palpamos es que todas las zonas turísticas están por debajo de la facturación del año pasado.

¿A qué atribuye este descenso?

Tenemos un cliente fidelizado en el destino de Mallorca. Esto es muy positivo. Al mismo tiempo, este cliente ha sufrido la inflación y subida de los precios. El paquete turístico puede haber subido entre un 30 y un 40 por ciento. Este incremento no se corresponde con la subida salarial. Este porcentaje que te hace falta en el bolsillo es posiblemente lo que ha notado el sector. Hemos notado bajadas en la facturación del 10 hasta el 30 por ciento dependiendo de la zona.

¿Cree que las manifestaciones anti-saturación son positivas?

No lo creo porque enviamos un mensaje erróneo. La primera manifestación organizada por el Banc del Temps de Sencelles es legítima, porque hay un problema con nuestras segundas y terceras generaciones. No pueden aspirar a comprar una casa. Desde nuestra patronal mostramos nuestro apoyo. La segunda manifestación no la veo tan legitimada. Observo un oportunismo para buscar unos beneficios políticos. Hemos mezclado un problema de vivienda y movilidad con la masificación turística. No hay ninguna playa masificada. Creo que no existe. En cualquier ciudad del mundo, durante unos meses en concreto, hay más gente. Esto no quiere decir que haya masificación.

Juan Miguel Ferrer es el nuevo presidente de CAEB Restauración. / Guillem Bosch

Una de las imágenes que más llamó la atención fue la de las terrazas invadiendo el paseo del Born.

Tiene una explicación técnica. Debido a la feria del libro, hubo una contraorden del Ayuntamiento para que situaran las terrazas más hacia la derecha. Después rectificaron. Fue una orden mal dada por parte del Consistorio. No hay ningún restaurador que quiera ocupar un banco. Fue una orden equivocada que se subsanó el mismo día.

¿En qué zonas ha observado problemas de convivencia?

La convivencia es fundamental. Cualquier zona turística es sensible a esta problemática. Peor convivencia que en la Playa de Palma no la tiene otro barrio de Ciutat. Llevamos 25 años con este problema y nadie ha sido capaz de solucionarlo. El sector ha ido modificando el tipo de turismo hacia un cliente menos ruidoso. Tenemos que colaborar entre todos. Los problemas de convivencia se crean en la calle, no en el restaurante, porque los locales están hiperregulados. Normalmente derivado de los botellones.

¿La hiperregulación favorece al sector?

Creo que todas esas hiperregulaciones se hacen porque son regulaciones que, en su momento, se hicieron mal. Al final te encuentras con un libro que es imposible de cumplir. Europa, España y Palma están hiperreguladas. En cuestiones como en el tema de sanidad, inspección de trabajo, los decibelios o en eficiencia energética.

