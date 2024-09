El agroturismo de Joan Monjo espera respuesta a su recurso ante el Ayuntamiento de Muro por las obras ilegales

Al expediente sancionador en marcha en el Consell de Mallorca desde julio, contra el agroturismo ilegal vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, se suma la batalla que mantiene por las obras ilegales en el alojamiento ubicado en Muro. El consistorio murero tiene pendiente resolver el recurso de reposición presentado por Sa Talaia Blanca el pasado diciembre después de que se le denegase la licencia urbanística para legalizar la reforma del establecimiento.

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Muro denegó a Jujuy S. L., empresa propietaria y que comercializa el agroturismo, la legalización de las obras de acuerdo con informes técnicos y jurídicos desfavorables.

El técnico urbanístico de Muro emitió en marzo de 2023 un nuevo informe desfavorable; Jujuy incluía la legalización de edificaciones y construcciones que no figuraban en el expediente. Y en mayo hubo otro informe jurídico urbanístico desfavorable, por no ir acompañado de documentación preceptiva. Así, el 30 de octubre se denegó la licencia urbanística y el 18 de diciembre Jujuy presentó el recurso de reposición, todavía sin resolver por el Ayuntamiento.

Infracciones por obras

Según el informe del celador municipal se hicieron reformas integrales en 495,7 metros cuadrados y la ampliación de 101,25 metros cuadrados en seis edificaciones. Y se han colocado zonas de grava en 3.431,31 metros cuadrados, entre otras actuaciones. Las edificaciones tienen usos residencial, turístico y complementario sin licencia municipal, añade el técnico.

Hay que recordar que en mayo de 2019 el consistorio recibió notificación del Govern (entonces competente en turismo) de la baja definitiva del establecimiento del Registro insular de empresas, actividades y establecimientos turísticos por irregularidades. Y en julio de 2019 ya el Ayuntamiento de Muro denegó la legalización de las reformas.

En junio de este año el agroturismo cuya administradora es la hija de Monjo, Margarita Monjo Pons, presentó en el Consell de Mallorca, ahora la institución competente en Turismo, la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT), con documentación incompleta. Está pendiente de subsanación de deficiencias. En el departamento insular de Turismo tiene otro expediente de reserva de plazas turísticas, con fecha de abril de 2023.

El conseller Marcial Rodríguez ha reconocido que el agroturismo no debería estar operando desde 2019 y niega que hubiera trato de favor, aunque se reuniera su directora insular de Ordenación turística, Clara del Moral, con Joan Monjo.

Més: el caso llega a «extremos kafkianos»

Més critica el abuso de los recursos por parte de Jujuy, la empresa tras Sa Talaia Blanca, para alargar indefinidamente el expediente urbanístico del Ayuntamiento de Muro hasta «extremos kafkianos».

Miquel Àngel Tortell, regidor ecosoberanista de Muro, reclama que el consistorio resuelva el último recurso de reposición de la familia Monjo y que lleve el expediente a la Agencia de Defensa del Territorio, que tiene «las herramientas y la solvencia» para darle carpetazo. Mientras, Tortell pide que se cierre Sa Talaia Blanca hasta que se resuelva el caso y que dimita Joan Monjo como alcalde de Santa Margalida.

Suscríbete para seguir leyendo