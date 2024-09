Afectada por el proceso de adjudicación de plazas a interinos: «Me cesaron para no pagarme las vacaciones y para no hacerme fija»

«Este año, mil interinos del sistema educativo que teníamos plaza de tres años hemos sabido a través de una publicación de la conselleria que la habíamos perdido y, no siendo bastante esta sorpresa, en medio de las vacaciones salieron las plazas que podríamos ocupar y en muchos casos son las mismas que teníamos como vacantes, hace ahora un mes». De esta forma empieza la carta que escribe Catalina Carrió, actuando como la voz de la frustración ante las irregularidades del proceso de adjudicación de plazas.

El sindicato SIAU ya denunció que el proceso de adjudicación de plazas de funcionarios interinos incumplía la legalidad, denunciando el cese de contratos el día 31 de julio. Además, también criticaron «el despropósito» de estos ceses y que se hacían para no hacer fijos a los docentes. A diferencia de lo que sucedía en cursos pasados, ahora los interinos que ocupen una vacante de durada prevista de tres años la mantendrían siempre que la plaza adjudicada no fuera convocada en las oposiciones pasadas.

«Nos cesaron el 31 de julio para no pagarnos las vacaciones y no hacernos fijos. La administración está actuando ilegalmente», asegura Carrió. «Nos prometieron estabilidad y no ha llegado porque han sido incapaces de cumplir el contrato de tres años y nos han devuelto a las listas».

La Conselleria de Educación asegura que en todos los casos donde se ha denunciado esta situación el problema ya ha sido solucionado. Además, explica que estos casos se trataban de un error, y asegura que no tienen constancia del caso de Carrió.

«A los únicos a los que han hecho caso ha sido a los de SIAU, si no denunciabas a través de este sindicato no te hacían caso», explica Carrió. «Yo, personalmente, me pregunto por qué tengo que comenzar el curso batallándome por mis derechos, porque no me dejan preparar mis clases felizmente», sentencia la mujer.

