Luis Alegre: «La IA nos ayudará a recuperar la humanidad en la medicina»

«La inteligencia artificial nos facilita enormemente la vida a los médicos y a los pacientes», son palabras de Luis Alegre, el director de innovación de Son Espases. El hombre ve de forma positiva los avances de la IA en el campo de la medicina:

«Los resultados que nos han dado los proyectos que usan estas tecnologías son muy positivos, nos han dado muchas alegrías», explica Alegre. «El futuro es esperanzador, la IA nos ayudará mucho en los próximos años. Tiene unas perspectivas impresionantes, con un gran potencial tecnológico y de salud».

Luis Alegre explica que en un futuro «se podrá ayudar al clínico a tomar decisiones con más puntería». Además, se podrá implementar una «ayuda personalizada a los pacientes», lo que conllevará un mejor tratamiento.

«La inteligencia artificial nos puede ayudar a recuperar la parte humana en la medicina que se está perdiendo», asegura el hombre. Alegre explica que la eliminación del trabajo burocrático que conllevará esta tecnología puede permitir al médico tener una relación más estrecha con su paciente. Afirmando que la IA no puede sustituir al médico: «La IA no puede eliminar nunca la relación humana», sentencia.

El director de innovación de Son Espases advierte también de los riesgos y de las complicaciones que conlleva el uso de la inteligencia artificial:

«A la gente mayor aún le cuesta entender este progreso, tenemos que incrementar la formación tanto en médicos como en pacientes», asegura. Además, explica que los no doctos en el tema deben ir con cuidado a la hora de usar la IA.

«El doctor Chat GPT no puede ser nunca una realidad, la inteligencia artificial nos da ayudas, pero no es la panacea. Tiene que haber límites, un paciente no sabe distinguir entre lo correcto o no y puede ser muy peligroso», asegura el hombre.

La inteligencia artificial «ayudará» a los médicos en su trabajo, pero Luis Alegre advierte que el «doctor seguirá siendo imprescindible en un hospital».

