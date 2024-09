Adjudicación de plazas a profesores interinos: Desesperación y nervios entre 3.000 docentes que a esta hora no saben a qué colegio acudir mañana

Los más de 4.000 profesores interinos, del total de 14.000, que concurren a una de las 2.934 plazas vacantes que ofrece la conselleria de Educación aguardan todavía a esta hora el resultado del primer trámite de adjudicación, retrasado por problemas técnicos informáticos y porque el Govern ha tenido que notificar previamente a los 10.000 docentes interinos que no concurrieron a este primer trámite que no contarán con plaza en esta primer estadio del proceso.

El retraso ha vuelto a causar una ola de indignación, desesperación y nerviosismo entre los 4.000 profesores que están pendientes a esta hora del proceso de adjudicación, teniendo en cuenta que todos los de Mallorca deben presentarse este martes a primera hora de la mañana en las centros educativos que les hayan correspondido, no así los que tienen que desplazarse a Menorca, Ibiza y Formentera, que tienen hasta el jueves

El trámite de adjudicación de plazas, como ya informó este diario, empezó el pasado viernes, 29 de agosto, a las 17.30 horas, con siete horas de retraso al que siguió una caída de la web. Y ha concluido este martes, 2 de septiembre, a las 10.00 horas.

Oposiciones de docentes en Mallorca / Manu Mielniezuk

Los sindicatos indignatos: critican la falta de previsón y que los interinos que quieran no se incorporten el martes

El sindicato ANPE comunica que el Govern está corrigiendo en estos momentos errores por duplicación de algunas plazas y otras cuestiones técnicas, además de las mencionadas notificaciones a interinos que no concurren al proceso. La previsión de adjudicaciones se sitúa entre las 21.30 y las 22.00 horas, aunque fuentes de la conselleria de Educación esperan que se pueda poner en marcha un poco antes.

ANPE exige a la Administración que posponga de manera voluntaria la toma de posesión de las plazas un día más, tanto a los docentes con residencia en la misma isla o en otra diferente, para facilitar la organización y la conciliación familiar."Empezamos el viernes pasado informando con una charla informativa de todo este proceso y desde el sindicato estamos vigilantes con la evolución que tiene con el fin de asesorar a nuestros docentes interinos , resolviendo dudas y consultas a miles de partipantes. Insistimos en la necesidad de mejorar el programa informático para garantizar la normalidad en futuros procedimientos.

También exige a la dirección general de Personal Docente del Govern a ampliar al personal de gestión por la cantidad de trabajo y volumen que supone la gestión de 150.00 maestros y profesores, en la ejecución de las adjudicaciones, movilidad y medidas sociolaborales.

El sindicato UOB Ensenyament ha manifestado su indignación ante el retraso de la adjudicación y ha manifestado que los interinos son los ilotas (esclavos) del sistema educativo. "Hay que preguntarse por qué se ha cambiado el formato del trámite si la Conselleria no tenía las herramientas ni la capacidad para hacerlo de forma idónea y por qué este trámite se hace a principios de septiembre, en vez de hacerlo en julio, como era habitual".

UOB ha acusado a Educación de "enredar, burocratizar e incumplir los acuerdos firmados con excusas de mal pagador, mientras se embarca en proyectos faraónicos de identidad digital o de elección de lengua que cuestan una fortuna y que dan unos frutos putrescentes. La Consellería exige y exige a los docentes pero no cumple ni siquiera con los plazos de los trámites. Ha normalizado una manera de hacer que es completamente ànomala y lesiva para las personas. Para la Consellería, el personal docente interino está formado por trabajadores de segunda", ha afirmado.

El sindicato SIAU, por su parte informa que proporcionará asistencia legal gratuita a los docentes interinos que el martes no se incorporen al centro que les ha tocado, ya que si la adjudicación se realiza esta noche "no se habrá respetado la conciliación familiar ni tampoco se habrá comunicado con el tiempo suficiente". Y, además, añade: "Consideramos una falta de respeto lo está sucediendo hoy. Nunca una adjudicación de plazas a docentes interinos se había retrasado tanto. También consideramos que se desprecia nuestro colectivo cuando, después de tantos de años de soportar incidencias informáticas y trámites telemáticos caóticos, se intenta justificar y defender la Administración diciendo que están limitados de personal o que sus trabajadores tienen que realizar horas extra, entre otras excusas. Esta situación, como es sabido, viene de muy atrás y no hace más que empeorar cada año".

Archivo - El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera. / CAIB - Archivo

Por su parte el sindicato STEI ha criticado la carencia de previsión y de personal: desde hace semanas de una parte de la consellería de Educación, que además provoca una absoluta incertidumbre en los centros educativos que siguen sin poder planificar el curso como toca.

También ha reclamado que todos los interinos que que lo necesiten, voluntariamente, pueda atrasar su incorporación en el centro un día sin ningún tipo de pérdida de días. Y ha denunciado la desesperante situación de muchos de docentes que todavía están pendientes de cuál será su futuro.