Prohens afronta en minoría su segundo curso político

Marga Prohens afronta un convulso arranque en su segundo curso político al frente del Govern. Sin ir más lejos, el martes deberá decidir si blinda a Le Senne como presidente del Parlament o si finalmente vota a favor de la remoción del ultraconservador. «Ni el Govern ni la presidenta Marga Prohens han exigido en ningún momento su cese, lo que se dijo es que, por coherencia, la ruptura unilateral del pacto por parte de Vox debía comportar la dimisión automática del presidente del Parlament. Es decisión de Le Senne», reiteró el viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa. Si el todavía presidente de la Cámara es relevado, deberá ser porque dimite.

El Partido Popular podría aplicar una política de ‘no agresión’ ante Vox en aras de buscar una futura reconstrucción del pacto entre ambas formaciones. Mantener a Gabriel Le Senne en el cargo podría ser un primer paso. Sin embargo, con el acuerdo roto, Prohens se ha deshecho de sus compromisos con los ultraderechistas y podría decretar el fin del mandatario de Vox al frente del Parlament. El mejor colocado para sucederle sería el diputado popular Mauricio Rovira, quien presidirá el pleno del día 3 en el que se votará la remoción.

El pacto PP-Vox no solo elevaba a Le Senne a presidente, sino que también comprometía una serie de medidas a petición de los ultraconservadores que Prohens deberá valorar si mantiene o no. Una de ellas es el recientemente fracasado plan de segregación lingüística. Costa ya confirmó que no se le destinarán 20 millones de euros de cara a los presupuestos de 2025.

Sin embargo, para poder sacar adelante las cuentas del año que viene el PP necesitará encontrar a nuevos socios o reconducir la situación con Vox. A día de hoy, el Govern afronta un segundo curso político en minoría con 25 diputados. Aún haciéndose con el apoyo de los no adscritos Francisco Cardona, Llorenç Córdoba y el recién estrenado Agustín Buades -abandonó el grupo parlamentario Vox el pasado viernes-, no alcanzaría los 30 miembros de la Cámara necesarios para obtener una mayoría.

Con todo, Prohens también tiene el reto de acabar de sacar adelante la amnistía urbanística, una norma que se reactivará a partir de mañana, pues según anunció Costa se tendrá que negociar el proyecto de ley derivado del decreto de simplificación urbanística, cuyo plazo de enmiendas finaliza el próximo viernes.

