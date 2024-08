Joan Fornós, investigador de la UIB, sitúa la aparición humana en Mallorca mil años antes de lo que se pensaba: «No podía ser que construyeran un paso para cruzar en seco a un metro de profundidad»

Investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) han sacado a relucir una nueva fecha en los anales de la Historia de Mallorca. Hasta el momento de la publicación del estudio Submerged bridge constructed at least 5600 years ago indicates early human arrival in Mallorca, Spain, la fecha que señalaba, y generaba mayor consenso, sobre la llegada de los humanos a la isla era entre hace 4.600 y 4.200 años. Uno de los biólogos impulsores de la iniciativa, Joan Fornós, expresa que en los años ochenta «otros estudios, con errores, la databan en hace nueve o siete mil años». Así, explica que les costó entre dos y tres años obtener el resultado final que encabeza la investigación. Los humanos llegaron hace al menos 5.600 años antes del presente (a.p.).

El interior de la cueva Genovesa en Manacor. / EFE

Fornós sostiene que los proyectos realizados en el siglo anterior tenían errores de datación y además «confundían huesos de myotragus con restos humanos». Las fechas con mayor aceptación provenían de un estudio del Institut Mediterrani d’Estudis Avançats de les Illes Balears (IMEDEA-UIB) que situaban la aparición humana en Mallorca entre 4.600 y 4.200 años a.p.. «Las bases de esta datación son en primer lugar huesos de myotragus, que desaparecen con la llegada humana, y, por otra parte, huesos de ovejas domésticas», narra.

Datación novedosa

Fornós subraya que en el grupo de Ciencias de la Tierra de la UIB no son arqueólogos. «En base a las técnicas que usamos los hemos podido descubrir», expresa. Hace más de dos décadas mientras topografiaban la cueva Genovesa en Manacor descubrieron en un punto de su interior un puente sumergido. «En un primer momento, en 2003, se publicó un artículo solamente con la descripción del puente», continúa. El puente megalítico atravesaba dos puntos del lago, por lo que se entiende que los humanos de aquel momento lo construyeron para cruzarlo a pie seco. «Este lago está a 1-1’1 metros sumergido. No podía ser que construyeran un paso para cruzar en seco a un metro de profundidad», revela Fornós.

Los investigadores pudieron demostrar que sí existía una relación entre la cota del nivel del mar y el material construido. «Usamos la subida y la bajada del nivel del mar para aplicar nuestras técnicas, los estereotemas freáticos, para observar si más o menos coincide con la altura del puerto», apunta. Un nivel concordaba y pudieron situar la llegada humana a Mallorca en aproximadamente 5.600 años antes del presente.

Suscríbete para seguir leyendo