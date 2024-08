«No vamos a curar el cáncer, pero sí podemos mitigar los síntomas»

¿En qué se basa su oficio, hace cuánto que se dedica a ello y dónde lo aprendió?

Tuve la oportunidad de realizar una formación en medicina occidental, ya era médico de profesión, y también tuve la gran suerte de poder hacer una instrucción de cuatro años entre 1981 y 1985 en Pekín. Además, yo antes de irme a China ya practicaba acupuntura, había hecho algunas cosas pequeñas, tenía ya cierta formación en acupuntura. De tal forma, hoy en día llevo un poquito más de 45 años dedicándome profesionalmente a la acupuntura. El primer año que estudié en China fue dedicado exclusivamente a aprender el idioma y después fueron tres años en formación de posgrado en acupuntura medicinal china.

¿Cree que el modelo de salud occidental y el chino cambia la forma de abordar ciertas enfermedades como el cáncer, y cree que hay alternativas en la medicina china que puedan llegar a ser más beneficiosas que las que ofrece la medicina occidental?

Efectivamente los modelos son distintos, la forma de observar la salud y la enfermedad es diferente. En China desde el punto de vista de la legislación, si el gobierno construye un hospital de medicina occidental, tiene que construir otro de medicina tradicional china. La medicina occidental se basa en estudiar la salud y la enfermedad en términos muy generales, como la integración armónica de las biomoléculas, es decir, si tu insulina está trabajando bien con su receptor, si existe un segundo mensajero dentro de la célula. Al final eso te va a dar salud, si alguna de esas partes falla va a aparecer la enfermedad. Entonces, el objetivo de la medicina occidental muchas veces es encontrar el fármaco que te va a corregir ese desarreglo biomolecular.

¿La acupuntura llegará a ser una medicina alternativa igual de beneficiosa que la medicina occidental?

La medicina moderna se fija en un fármaco y lo convierte en un negocio, en ese momento la medicina moderna toma una dirección distinta. Entonces la salud y más la enfermedad son productos destinados al beneficio económico que obedecen a las leyes del mercado, y no a la medicina. Por ende, eso hace que el médico que se encarga de la atención del paciente ya no sea parte importante en el tratamiento, sino que es un bien de mercado. Sin embargo, la medicina tradicional china sigue manteniendo el respeto a los productos naturales y tradicionales. Esta medicina no se encuentra en la misma situación que la moderna y de momento no se ve que los especialistas del sector sanitario pretendan abandonar los productos y los métodos de la medicina tradicional.

¿Qué evidencia científica cumple la acupuntura para asegurar que funciona como una alternativa al tratamiento convencional?

La evidencia respecto al uso de la acupuntura en el trato del paciente es muy amplia. China actualmente tiene por lo menos 1.200.000 artículos que evidencian el uso de la acupuntura. Entonces, sí existe una evidencia suficiente y en prácticamente todas las patologías. Por ejemplo, en el tratamiento del cáncer, hay evidencias. No vamos a curar el cáncer, sin embargo, el procedimiento que se emplea para el tratamiento de cáncer muchas veces en la medicina occidental resulta demasiado agresivo para el paciente. Por lo cual, nosotros ayudamos a mitigar muchos de los síntomas asociados con cáncer, como el manejo de náuseas, dolor oncológico y otras molestias.

¿Puede la acupuntura ser una solución a los problemas de salud mental como la depresión, la ansiedad y el estrés?

Hice un doctorado en la Universidad de Medicina Tradicional China de Pekín y mi trabajo de investigación fue justamente el estudio de la depresión. Realicé una evaluación en305 pacientes, de público en general, donde detecté que más o menos cerca del 20% de las personas tenemos depresión. Gracias a la acupuntura, tras seis semanas de tratamiento, se redujo entre un 50 y 60%, con tres agujas manejadas, dos de ellas con electroestimulación y otra sin. La acupuntura tiene una gran capacidad de modular las respuestas neurotransmisoras e incluso la producción de sustancias que regulan el funcionamiento de los trastornos mentales.

