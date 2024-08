El chiringuito s’Embat de ses Covetes, obligado a cerrar este sábado sin acabar la temporada por una orden del Ayuntamiento de Campos

El chiringuito s’Embat de ses Covetes ya dice adiós al verano y echa el cierre antes de que termine la temporada. El motivo, tal y como explica el local en sus redes sociales, se debe a que la propiedad ha recibido una orden cautelar del Ayuntamiento de Campos que le prohíbe realizar cualquier tipo de espectáculo.

“Mañana (este sábado) os invitamos a venir y disfrutar de un último sábado, nos encantaría teneros a todos y a todas aquí”, escriben desde el conocido establecimiento.

En el post también explican que fue el día 1 de agosto cuando recibieron la orden cautelar de Campos con la prohibición, “pese a tener licencia y todo en regla”. “Muy a nuestro pesar se paralizó toda actividad musical, lo que nos llevó inevitablemente a perder gran parte de las reservas habituales”, cuentan. Esta circunstancia, arguyen, les hace bajar el telón. “Por desgracia tenemos que decir hasta pronto antes de lo programado, con la certeza de que volveremos muy pronto”.

El propietario Manuel García lamentó en una entrevista en IB3 este cierre tan temprano. "Hemos sido el mejor chiringuito de España durante cinco años. No nos esperábamos que el Ayuntamiento nos hiciera esto, tampoco esperábamos un monumento", declara.

García incide en la necesidad de tener un equilibrio entre la comida que se sirve y los espectáculos, pues son la esencia del chiringuito, "uno necesita al otro".

Exceso de ruido y botellones en un espacio protegido

Al parecer, el Ayuntamiento de Campos habría emitido una orden cautelar después de recibir denuncias vecinales de exceso de ruido y botellones en un espacio protegido. "La policía es la que tiene que solucionar esto y venir, yo no puedo parar un botellón, de hecho, a veces he ido a hacerlo, pero no es mi problema todo lo que pasa fuera de s'Embat", explica en la entrevista con la televisión pública.

El chiringuito inicia ahora un proceso legal para tratar de recuperar la música en el mítico espacio del sur de la isla. De hecho, ya ha alegado a la orden decretada por Campos, pero el consistorio aún no ha contestado. "Estoy seguro de que podremos llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento", dice, refieriéndose ya a la próxima temporada de verano, la de 2025.