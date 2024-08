Margalida Buades: «Como sociedad, tenemos un nivel de higiene bajísimo»

¿Cómo valora estos datos de la Conselleria que indican que tantos comedores en Balears son un riesgo para la salud?

Realmente son muy malos, puede provocar que la gente no se fíe de sus restaurantes o bares favoritos. Pero es la realidad, casi todas las inspecciones que hacemos encuentran como mínimo una deficiencia.

¿Cómo puede ser que existan tantos comedores con deficiencias graves en las Balears?

Hay muchos factores que hay que tener en cuenta, pero uno que me gustaría destacar sería cómo influye la temporada turística en estos datos. Las cocinas en el archipiélago están hechas para soportar un cierto número de personas en sus locales y en verano los comensales se pueden multiplicar por cinco o seis. Los establecimientos no están preparados para soportar esta cantidad de gente y la mala praxis se hace más presente.

¿La ‘mala praxis’?

Sí, el mayor número de deficiencias que encontramos en los comedores son por esto. Mala praxis podría ser la falta de higiene, manipular mal los alimentos... En 2023 un 41% de los establecimientos inspeccionados presentaron faltas por sus malas prácticas.

¿Cómo funciona la escala de valores para los comedores?

Si un comedor tiene un 5 es porque todo está correcto, no hay ningún tipo de problema. Un 4 suponen pequeñas deficiencias sin riesgo. En total, solo un 26% de los sitios de Balears se encuentran en esta situación. Un 3 es que el establecimiento ya conlleva un riesgo para la población. El 0 es un comedor con riesgo inminente. En ese caso, ordenamos la suspensión de la actividad y se sanciona. Solo un 2% de los sitios inspeccionados se llevó esta nota, que es la peor de todas.

Ponme un ejemplo de un cero.

Un ejemplo que puede parecer una tontería sería encontrarnos un restaurante que haga la mayonesa con huevo real y no con huevina. Esto puede ser muy peligroso y es motivo de sanción y clausura del local inspeccionado.

¿Tan peligroso es?

El consumo de huevos en mal estado puede provocar una grave intoxicación alimentaria como la salmonela. Esto puede llevarte al hospital si no vas con cuidado.

Un sitio que cerrásteis.

Una vez fuimos a un comedor social y no tenía baldosas, estaba extraordinariamente sucio, con restos de comida por el suelo y por todo. La campana extractora no funcionaba, el lavamanos no tenía agua, había una acumulación de polvo, las dos freidoras no estaban controladas... Y me paro porque aún tenía más infracciones.

¿Esto es algo muy habitual?

Algunos establecimientos están muy mal cuidados, la gente realmente es poco exigente con los sitios donde va a comer. Si los ciudadanos vieran lo que hay detrás de las cocinas, creo que serían mucho más exigentes con los comedores. Porque algunas veces es demencial lo que te encuentras.

Un mensaje final para la población de las Illes Balears.

Yo cuando voy de viaje por Europa suelo pasear segura, confiando que no me voy a intoxicar en ningún restaurante o cafetería. No es así cuando voy a países del norte de África o asiáticos, donde los controles no son tan constantes ni efectivos. No puede ser que aquí tengamos un 74% de comedores que supongan un riesgo para la salud de la gente. Como sociedad, tenemos un nivel de higiene bajísimo, y esto tiene que cambiar. n

