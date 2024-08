El Govern no va a exigir el cese de Le Senne como presidente del Parlament

El Govern de Marga Prohens no exigirá el cese de Gabriel Le Senne como presidente del Parlament a pesar de que Vox haya roto el pacto con el PP en Baleares. Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, argumentando que debería ser el propio Le Senne quien renunciara al cargo. "Ni el Govern ni la presidenta Marga Prohens han exigido en ningún momento su cese, lo que se dijo es que, por coherencia, la ruptura unilateral del pacto por parte de Vox debía comportar la dimisión automática del presidente del Parlament. Es decisión de Le Senne", ha destacado Costa.

No obstante, el portavoz ha reiterado que la decisión del PP respecto al pleno de remoción del proximo martes todavía no está tomada. "Vamos a esperar, el grupo popular expresará en ese debate la opinión que le merece y argumentará la decisión que adoptará y desde el Govern no vamos a anticipar la decisión que se va a tomar en ese momento». Cabe recalcar que el sentido del voto del PP resultará clave para conocer si Le Senne se mantiene o no como presidente de la Cámara Autonómica. Si los populares apoyan la remoción, el ultraconservador dejar áde ser la segunda máxima autoridad de Balears.

"Igual de tranquilos"

Respecto a la salida de Agustín Buades del grupo parlamentario de Vox, Costa ha defendido que desde el Govern están "igual de tranquilos" ya que es una decisión que compete al ámbito interno de otra formación politica. Asimismo, ha recalcado que pese a "la situación de cierta inestabilidad con Vox", el Ejecutivo ha aprobado los presupuestos y todas las normas que se han llevado al Parlament. "En ningún momento se ha puesto en duda la capacidad de este Govern para ejecutar el programa del PP", ha expresado el portavoz.