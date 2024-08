El Consell de Catalina Cladera no ejecutó el cierre del agroturismo de Monjo

SA TALAIA BLANCA COBRA LA ECOTASA A SUS CLIENTES

En medio de las irregularidades que rodean a Sa Talaia Blanca llama la atención que el agroturismo de la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, cobra el impuesto de turismo sostenible (ITS) a sus clientes. La ecosata que recaudan los alojamientos turísticos y que liquidan en la conselleria de Hacienda. Así se comprueba al hacer una reserva en su web. Por ejemplo, por una reserva para dos personas para alojarse en el apartamento Teix del agroturismo de Muro, solo para adultos, siete días en octubre, a 140 euros la noche, se pagarían 1010,8 euros, de los que 30,8 euros corresponden al cobro de la ecotasa.

El establecimiento, según su web, oferta 22 plazas turísticas, mientras que en Booking figuran 30 plazas en diez apartamentos. Sin embargo, el establecimiento solo consta que hizo una reserva de plazas, y «pagó parte» en abril del año pasado», según explicó el conseller insular Marcial Rodríguez, sin especificar cuántas plazas se solicitaron. Aunque hay una moratoria de plazas en vigor, la empresa se acogió a una excepción de la ley al tener un procedimiento en marcha con la Administración. No obstante, en la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) que presentó la familia Monjo no consta el justificante del pago de las plazas. Rodríguez no aclaró cuántas plazas figuran en dicha declaración.