Joan David Janer: «Europa no aprobrará limitar la compra de viviendas a extranjeros como única vía»

«Es muy difícil que el Tribunal de Justicia Europeo apruebe limitar la compra de viviendas a extranjeros en Baleares si se plantea como la única vía para solucionar el problema». Así lo explica Joan David Janer, profesor de derecho internacional de la UIB que ha publicado un artículo en la Revista de Derecho Comunitario Europeo sobre las restricciones a la adquisición de inmuebles por parte de residentes no españoles.

Un análisis donde el experto profundiza sobre las posibilidades jurídicas de aplicar dicha limitación en las islas, asegurando que «es muy difícil» que pueda ser una realidad si no se engloba dentro de una política de vivienda más extensa y transversal, con un conjunto de medidas que puedan solventar la actual situación. De esta forma, el artículo parte a raíz de la iniciativa aprobada en el año 2022 en el Parlament en la que se instaba a aprobar una ley dirigida a restringir la adquisición de este tipo de bienes en Baleares a no residentes españoles o a residentes sin un residencia mínima de cinco años. También se hace referencia a la consulta que los servicios jurídicos de Canarias han encargado para estudiar su posible aprobación tras las grandes protestas acontecidas este verano.

Ante este debate sobre si hay posibilidades reales de limitar la compra de casas a los turistas, Janer explica que el régimen de la propiedad inmobiliaria es competencia exclusiva de los estados, aunque «evidentemente están condicionados por ser miembros de la Unión Europea y la libre circulación de capitales que ello conlleva». El profesor de la UIB detalla que determinados países, antes de entrar a Europa, previeron excepciones, motivo por el cual a día de hoy cuentan con un tratamiento especial, entre ellos Finlandia, Croacia o Malta. No obstante, este no fue el caso de España.

Prima el interés general

Así, la única opción para que Balears pudiese adoptar la restricción en el mercado de vivienda es escudarse en una de las excepciones donde el Tribunal de Justicia de de la Unión Europea (TJUE) señala que es posible que los Estados adopten medidas restrictivas si se alegan razones imperiosas de interés general que se apliquen a cualquiera persona o empresa que ejerza una actividad en el territorio del Estado miembro.

De hecho, según detalla el artículo, del análisis de la jurisprudencia dictada por el TJUE en relación con las restricciones adoptadas por los Estados en el sector inmobiliario, «se observa una sensibilidad por parte de dicho órgano jurisdiccional respecto del objetivo pretendido con esta al considerar que las restricciones sobre los inmuebles responden a la consecución de un interés general».

Por este motivo, Janer considera que sería factible conseguir a través de esta excepción limitar la compra de viviendas a no residentes en Baleares. Sin embargo, también defiende que, tal y como se está planteando hoy en día como la única solución y «la más restrictiva» y no como un elemento más dentro de una política global, es poco probable que se aceptara.

En este sentido, argumenta que «el tribunal no comprará solo esta medida», siendo necesario plantear una política de vivienda real y efectiva para arreglar la situación con propuestas como promover una política fiscal que penalice viviendas que no están habitadas una serie de años y la construcción de más parque público.

