El Consell de Mallorca no va a dictar como medida cautelar el cierre de Sa Talaia Blanca con un expediente sancionador en curso

El Consell de Mallorca no va a dictar como medida cautelar el cierre de Sa Talaia Blanca. El agroturismo ilegal vinculado al alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, seguirá abierto otra temporada mientras sigue su curso el procedimiento administrativo de sanción. «¿Me está cuestionando por qué le doy el verano cuando le han permitido operar desde 2019?», replica Marcial Rodríguez al respecto. Aduce que en Ordenación hay falta de medios. «Trato de favor sería poner un expediente delante de otro».

En julio el Consell de Mallorca abrió un expediente sancionador al establecimiento, informa ahora Turismo, sin explicar las razones. Lo contrapone con que con la socialista Catalina Cladera gobernando en la institución «no hay inspecciones, nadie se interesa por el tema». «Al menos, me tenían que haber informado de la situación», considera.

El conseller de Turismo dice que se encontró 5.000 expedientes de declaraciones de inicio de actividad pendientes y tiene «siete técnicos». No da información sobre la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) del agroturismo relativa al número de plazas que consta. Como publicó este diario, no se presentó el justificante de adquisición de las plazas turísticas en el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos (CBAT). «No sé cuántas plazas figuran, se habla de 30, sé que dice que tiene 12... Tengo la documentación bajo responsabilidad de mis técnicos», zanja.

Cuando se le replica que en el caso del agroturismo ilegal del ex director general del Govern Jaume Porsell sí que dio información sobre su expediente sancionador no aclara por qué procede de diferente manera. «Me han dicho mis técnicos que no dé más información», apostilla.

Tres expedientes en curso en Turismo

Hay tres expedientes del agroturismo ilegal en Turismo, resume Rodríguez: la DRIAT presentada en junio, el de la reserva de plazas que se hizo en abril de 2023 y el expediente sancionador de julio.

En la cronología del caso Monjo el conseller explica que en marzo de 2019 se le canceló la actividad por no contar con la declaración de explotación agraria prioritaria, necesaria para explotar un agroturismo. La empresa interpuso un recurso contencioso administrativo y solicitó la declaración. Agricultura, con el Pacto gobernando, se la concedió en mayo de 2022. Entonces pidió al Consell la revocación del cese de actividad. La institución insular le consultó al Govern al respecto y se le negó. Jujuy S. L. había interpuesto un contencioso administrativo contra su cese de actividad y en marzo de 2023 por sentencia se ratificó la cancelación de su actividad turística. Entonces en abril del año pasado la familia Monjo hizo la reserva de plazas.

El popular niega que haya habido trato de favor con Monjo, con quien su partido tiene un acuerdo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Margalida. Le replica a la oposición que esa afirmación es «de un cinismo particular» cuando «miraron para otro lado». «Ni mi presidente [Llorenç Galmés], ni mi partido me han pedido nada», se defiende.

Por su parte, Cladera acusa a Rodríguez de «no asumir responsabilidades» y de la relación que hay entre su directora insular Clara del Moral y que en junio se presentara «una posible declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) falsa para encubrir una posible actividad irregular».