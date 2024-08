Arrollada por una barca: «Una lancha me amputó la pierna en Alcanada y se dio a la fuga»

Rosa María Ruiz nadaba en Alcanada (Alcúdia) en 2023 junto a unos amigos. Le quedaba apenas un año para jubilarse como profesora de matemáticas. De pronto, un temerario insensato que conducía una lancha a toda velocidad le cambio toda su vida en un segundo. Ruiz fue atropellada, la embarcación se dio a la fuga y la mujer tuvo que nadar, con una pierna colgando, hasta el barco de unos amigos para que le hicieran un torniquete y le salvaran la vida.

«La barca iba con la proa levantada a toda pastilla y el chico que conducía de pie. Yo nadaba no muy lejos de la costa y lo vi en el último momento. Con la hélice me hizo cortes por todo el cuerpo» explica Ruiz.

«Me llevaron al hospital, perdí la pierna y un dedo de la mano, pero por suerte sigo viva», explica la mujer. Ruiz asegura que «se dieron las circunstancias mágicas» para que no muriera. «La fortuna es que no sentí dolor en ningún momento, lo que hace la adrenalina y el instinto de supervivencia».

Después del accidente vino el calvario; 14 días en la uci y tres meses de rehabilitación. Tras eso, la mujer se quedó totalmente desamparada: «Como no encontraron a la embarcación no recibí ni un euro de indemnización para poder comprar una buena prótesis que me facilite la vida un poco más», explica indignada Ruiz. «Resulta que el consorcio de seguros no atiende los accidentes en el mar», asegura.

La mujer achaca al «exceso de trabajo» que tiene la guardia civil el que nunca descubrieran la barca que la atropelló: «No dan abasto con la de ilegalidades que suceden en el mar», sentencia.

Rosa María Ruiz denuncia la inacción de las instituciones y la lentitud con la que tratan su tema: «Solicite la discapacidad. Hace más de un año y todavía no me la han dado, legalmente tienen que concedértela en menos de 6 meses», asegura.

«Hasta que no me den la discapacidad mi vida será mucho más complicada, ya que no me han dado nada de dinero, creo que es lo mínimo», explica la mujer.

Más control en el mar

Rosa María Ruiz cree que un mayor control en el mar podría evitar la frecuencia y la mortalidad de los siniestros. «Yo pondría radares de velocidad en el mar para evitar estos accidentes», explica la mujer. Además, la jubilada explica que si las «hélices de los barcos llevaran un protector» se evitarían muchas desgracias. Ella es el ejemplo mismo de esto. Si la embarcación que la atropelló hubiera contado con un protector en las hélices, el accidente se hubiera saldado únicamente con un golpetazo y ahora mismo aún conservaría su pierna.

