Més pide la dimisión del conseller insular de Turismo por trato de favor en el caso Monjo

El portavoz de Més por Mallorca en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha pedido este martes la dimisión del conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, o su destitución por parte del presidente insular, Llorenç Galmés, tras las informaciones publicadas en Diario de Mallorca y que demostrarían un trato privilegiado para beneficiar al agroturismo que de manera ilegal explota la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, como ha destapado esta cabecera.

"Llorenç Galmés tiene que asumir responsabilidades” y "la primera" sería la destitución de Rodríguez, considera el ecosoberanista. “Su irresponsabilidad lo incapacita para seguir al frente de un departamento clave” como es el de Turismo.

Según Alzamora, la mala gestión del equipo de gobierno de Rodríguez por no haber actuado “de manera diligente” requiere “la depuración de responsabilidades”. Ante “una gestión tan escandalosa y deficiente no hay otra salida", advierte.

El portavoz ecosoberanista considera “muy graves” los hechos desvelados por este diario, el último referido ala vulneración de la Ley de Procedimiento Administrativo y la ampliación ilegal del plazo para presentar documentación y que permitiría al establecimiento vinculado al alcalde de Santa Margalida operar durante toda la temporada a pesar de no disponer de plazas turísticas. “Son demasiadas irregularidades y demasiadas evidencias como para no actuar de manera contundente. Llorenç Galmés no puede quedar un minuto sin hacer nada. Tiene que ser contundente y no cómplice como hasta ahora”, critica Alzamora.

Comparecencia

Més ya ha registrado diferentes preguntas y petición de documentación para conocer con detalle la situación del establecimiento irregular y las actuaciones hechas por parte del departamento de Turismo al respeto.

De momento, ni el presidente del Consell ni desde Turismo se han hecho declaraciones. Este mediodía el conseller Rodríguez ha convocado a los medios de comunicación en el patio de La Misericòrdia, sede de su departamento.

Alzamora ha pedido también a Galmés, en su condición de presidente del PP de Mallorca, que su formación deje de apoyar al alcalde de Santa Margalida. Joan Monjo es el alcalde de Santa Margalida gracias a un acuerdo de gobierno con los populares, que en 2025 estarán al frente del consistorio