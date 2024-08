Prohens deja en manos del Consell el agroturismo ilegal del alcalde de Santa Margalida

La presidenta del Govern, Marga Prohens, deja en manos del Consell de Mallorca el agroturismo ilegal que la familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, explota en Muro. Así, la líder popular ha argumentado esta mañana que es la institución insular quién tiene las competencias sobre esta cuestión. "No le puedo hacer una valoración porque no es un alcalde del PP y además la ordenación turística de Balears está en manos del Consell. No está en el ámbito de nuestras competencias como Govern”, ha detallado Prohens.

La presidenta también ha expresado que, según la información publicada, "hay un procedimiento abierto y un expediente que seguirá su curso". No obstante, Prohens no se ha querido pronunciar respecto a la posibilidad de que el PP retire su apoyo al alcalde en Santa Margalida tras lo sucedido. Cabe recalcar que Joan Monjo lidera el Consistorio gracias al pacto firmado con el Partido Popular, lo que le convierte en sus socios.

Agroturismo ilegal

La familia del alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, explota un agroturismo ilegal en Muro sin que tampoco conste que cuenta con plazas turísticas. Se trata de Sa Talaia Blanca, un establecimiento que ya estuvo hace años bajo lupa por no cumplir con varios requisitos legales hasta el punto de que las autoridades turísticas ordenaron su cierre en 2019.

El primer edil del municipio, según consta a este diario, ha estado manteniendo reuniones con el departamento de Ordenación turística del Consell de Mallorca, al menos en una ocasión directamente con la directora general del ramo, Clara del Moral, en relación a la situación del establecimiento.