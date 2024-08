Jesús Mullor, presidente de Projecte Home Balears: «De las adicciones se sale, miles de personas recuperan sus vidas»

El 31 de agosto de 1987 nació Projecte Home Balears para atender el problema de la adicción en las calles de una droga conocida como la heroína. El proyecto centró sus esfuerzos en atender a drogodependientes debido a que «los médicos y entidades sociales de la época se encontraron desbordados y desesperados ante la difícil situación», explica Jesús Mullor, presidente de la entidad. Mullor recuerda el número de personas que comenzaron el proyecto inicial: «nosotros empezamos 80 personas y fuimos abriendo poco a poco», argumenta Mullor.

Tres décadas después de su apertura se encuentran en el momento con más usuarios de toda esa historia. Tan solo en el año 2023, la organización atendió a 2.559 personas en los distintos centros de la ONG, la cifra más alta desde el nacimiento de la entidad. A día de hoy Projecte Home Balears cuenta con más de 193 profesionales dedicados a la labor social de apoyar, cuidar y dirigir a las personas drogodependientes. Además, la entidad social cuenta en la actualidad con 203 personas voluntarias y 737 socios y colaboradores.

Es por este motivo que el dirigente de la ONG comenta que» necesitamos ayuda de lo privado, de donaciones particulares para poder gestionar este crecimiento brutal que se nos ha ido de las manos», justifica Mullor. «Necesitamos ayuda del Govern. Hemos hablado con la presidenta y con varios consellers y están estudiando un posible refuerzo de los presupuestos», explica preocupado el dirigente de Projecte Home Balears.

Esta reclamación viene dada por la institución tras atender a 1006 personas en un mismo día, el máximo registrado tras su apertura a finales de los años 80. El presidente ejecutivo y miembro fundador de la ONG, Jesús Mullor, comenta que «a partir de los años 90 entró fuerte la cocaína debido a que la gente empezó a asustarse por el sida y la gran adicción a la heroína. La gente entonces cambió el rumbo y se pasó a esta droga por error, y volvió a entrar en la rueda», explica Mullor. Se produce entonces un cambio de rumbo dirigido a atender ahora a los drogadictos a la cocaína.

El presidente explica que se abrió el primer programa contra la drogodependencia dirigido por Toni Pérez a principios de los años 2000: «abrimos el programa Horabaixa, el más grande actualmente, para consumidores de cocaína que aún no habían llegado a un nivel de gran desestructuración y podían llegar a mantener el rumbo de sus estudios o trabajo». Después de unos duros años con pacientes adictos a la cocaína, entra en acción la droga silenciosa, el alcohol.

El presidente de Projecte Home Balears comenta la dificultad de tratar con la adicción a una droga legal: «la entidad Sapiencia era la que se encargaba de este tema y un momento nos comentaron que no sabían cómo seguir y nos permitieron coger los programas de alcoholismo». El alcohol y la cocaína, siguen siendo hoy en día las drogas que individual o conjuntamente representan, la mayor problemática de adicción de 7 de cada 10 personas.

Un ejemplo de superación

«De las adicciones se sale, durante años miles de personas han recuperado su vida» afirma el presidente. La drogodependencia no es solo un proceso de desintoxicación, es también un proceso de volver a encontrarse a uno mismo tras mucho tiempo sin rumbo. Juan, es uno de esos pacientes que buscan reencontrarse con si mismo y volver a la vida cotidiana y ha querido compartir su visión sobre la adicción y los problemas que le ha generado y comenta que «estaba perdiendo a mi hija, mi familia no me apoyaba y tras varios brotes psicóticos decidí tomar la decisión de entrar en el proyecto», dice el paciente de Projecte Home.

El usuario del centro cuenta como es ser un adicto a drogas como el cannabis, la cocaína y el alcohol afirmando que» vives en un mundo de tinieblas, no piensas en las acciones que llevas a cabo, te metes en un mundo oscuro y cerrado». El paciente del programa Casa Oberta explica cual fue la peor parte tras caer en la drogadicción al confesar que «dejé a mi hija por la droga, tenía comunicación con ella y a los cuatro años perdí mi relación con ella», afirma apenado.

Juan habla de cómo estar en Projecte Home Balears le ha cambiado completamente la vida diciendo que « ahora estoy recuperando a mi hija que ya tiene 15 años. Estoy empezando a recuperarla pero sigo trabajando constantemente en nuestra relación», sentencia el usuario de la ONG.

El consumo de drogas muchas veces puede parecer incompatible con la vida laboral y social, Juan cuenta su versión sobre este tema: «consumía en el trabajo para poder aguantar el ritmo», explica el paciente dentro del programa de reinserción.

Una reinserción es posible

Por otro lado, encontramos el punto de vista los profesionales de la salud que trabajan desde hace años con pacientes drogodependientes sin importar su condición vital, su clase social o su estado emocional. Para poder hablar de esta labor tan complicada podemos coger de referencia las palabras de la directora del programa Casa Oberta y terapeuta del centro, Mercè Pellicer, que cuenta como funciona su empleo: «mi trabajo consiste en acompañar las personas que llegan en una situación muy delicada. Estar con ellos en el proceso de recuperar a sus familias». La directora del programa Casa Oberta habla de la parte del trabajo que implica un trato cercano y personal con los pacientes: «no es una parte difícil, yo creo que las personas que trabajamos aquí sabemos y somos conscientes que en la labor terapéutica nos implicamos a nivel emocional. Por que desde esta implicación directa podemos abordar temas complicados que justifican como las personas llegan hasta aquí», comenta Pellicer. La terapeuta de Projecte Home Balears explica que: «tener familia ayuda mucho, pero no quiere decir que tenerla implique más éxito terapéutico. Projecte Home Balears cumplirá 37 años el 5 de septiembre con un legado a sus espaldas difícil de superar. El presidente de la entidad destaca un hecho especial que pocos conocen: «muchos pacientes no logran desconectarse del proyecto y vuelven años después para trabajar como acompañamiento».

