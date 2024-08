Condenado por agredir a su esposa con un ventilador en la cabeza en Palma

Un juzgado de lo penal de Palma ha condenado a un hombre a nueve meses de prisión y una multa por atacar a su esposa golpeándola en la cabeza con un ventilador en el domicilio familiar en la zona de Foners durante el pasado verano. El agresor también se enfrentó al hijo mayor de edad de su mujer, al que agredió y agarró fuertemente por el cuello.

Debido al impacto con el ventilador, la perjudicada sufrió una herida contusa de varios centímetros en la región frontotemporal derecha. Necesitó asistencia médica y puntos de sutura para curar la lesión. De hecho, le ha quedado como secuela un perjuicio estético a un lado de la sien.

En concepto de responsabilidad civil, el maltratador deberá pagar a la víctima una indemnización de 1.750 euros por las lesiones y secuelas ocasionadas, así como otros 200 euros al hijo de esta por las heridas que le causó.

El encausado, de 50 años, reconoció los hechos ante la sala hace unos días. El sospechoso, que en un principio se enfrentaba a una petición de condena de dos años de prisión por parte de la fiscalía, se declaró autor de un delito de lesiones y otro de lesiones leves. Por el primero, aceptó una pena de nueve meses de cárcel, mientras que por el segundo se conformó con una multa de dos meses a razón de tres euros diarios.

Tras el acuerdo alcanzado entre el ministerio público, acusación particular y defensa, la magistrada dictó sentencia ‘in voce’ contra él. Además de la condena de cárcel y la multa, le impuso la prohibición de aproximarse y comunicarse con la mujer durante dos años y, respecto al hijo de esta, de igual forma, pero por un periodo de cinco meses.

Al final de la vista oral, el acusado admitió los cargos a regañadientes. “Reconozco los hechos, pero yo a esa mujer no la he tocado. Esto es una condena que yo me como por la cara. No la he tocado”, manifestó.

Cuando le informaron de la prohibición de acercarse a la que era su esposa, espetó: “No tengo ganas de verla, no tengo ganas de saber nada de ella”.

La jueza tuvo que llamarle la atención para que guardara las formas y se mostrara respetuoso ante la sala. “Vale, muchas gracias”, respondió él contrariado.

Finalmente, el abogado defensor pidió la suspensión de la pena de prisión, a lo que las acusaciones no se opusieron. La magistrada le suspendió la condena por un tiempo de dos años en los que no podrá volver a delinquir y, además, tiene la obligación de abonar la indemnización en un año.

Julio de 2023

Los hechos se remontan al pasado 8 de julio de 2023, sobre las diez y media de la mañana, en el domicilio donde convivían en los alrededores del barrio de Foners, en Palma, donde el hombre primero empezó a discutir con el hijo mayor de edad de su esposa.

El sospechoso, con ánimo de atentar contra la integridad física del joven, le golpeó y le agarró con fuerza del cuello.

En ese momento, la madre se interpuso para impedir que su esposo agrediera a su hijo. Entonces, el acusado procedió a empujarla y la atacó. Acto seguido, la golpeó en la cabeza con un ventilador dejándola herida.

Como consecuencia de esta última agresión machista, la mujer sufrió una lesión contusa en la zona frontotemporal derecha, que precisó para su curación, además de una primera asistencia médica, tratamiento quirúrgico consistente en puntos de sutura. Tardó en sanar de la herida 14 días, siete de perjuicio moderado y siete de perjuicio básico. Actualmente, le queda como secuela un perjuicio estético en un lado de la cabeza, valorado en un punto según el informe del médico forense.

Por su parte, el hijo de la perjudicada sufrió policontusiones que solo precisaron para su curación de una primera asistencia médica.

Un día después del episodio de violencia de género, un juzgado de instrucción de Palma dictó una orden de protección en favor de la mujer.