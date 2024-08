Aumentan un 30% la pensión a una viuda por la muerte de su marido en un accidente en una cantera en Artà

La Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Balears ha instado a las empresas responsables de una cantera de Artà a aumentar un 30% la prestación que recibe una viuda por la muerte de su marido en un grave accidente laboral ocurrido en noviembre de 2022 cuando fue arrollado por una pala excavadora tras haber detectado deficiencias en materia de prevención de riesgos laborales.

La inspectora de Trabajo ha propuesto un recargo del 30% de las prestaciones de la seguridad social derivadas del siniestro laboral en el que falleció un camionero de 63 años el pasado 15 de noviembre de 2022 en atención a la falta de medidas en materia de prevención de riesgos laborales.

Los hechos tuvieron lugar en la tarde del 15 de noviembre de 2022 en la cantera de ses Fontanelles, situada en la carretera de Artà a Alcúdia. Un camionero se apeó de su vehículo, pese a estar prohibido, y una pala cargadora no le vio y le atropelló cuando realizaba las tareas de carga. Tanto la víctima como el palista eran experimentados profesionales con más de 30 años de antigüedad como trabajadores en la cantera. El caso se investiga por la vía penal y también hay una demanda laboral interpuesta por la familia del fallecido, que reclama una indemnización de 317.000 euros.

El informe de la Inspección de Trabajo concluye que la competencia para determinar las causas y posibles infracciones administrativas derivadas de la producción de este accidente corresponde al órgano autonómico que pertenece a la conselleria de Industria de les Illes Balears en el que se incluye la dirección general de minas, mientras que la Inspección de Trabajo se ha encargado de comprobar la situación laboral y de seguridad social de los trabajadores intervinientes.

Incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales

La inspectora de Trabajo ha secundado por completo y ha hecho suyo el detallado informe elaborado por el Servicio de Minas de la Dirección General de Industria y Polígonos Industriales del Govern balear, que apunta a la existencia de determinados incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales y salud. Así, los expertos comprobaron que la zona en la que se produjo el atropello carece de carteles informativos sobre la prohibición de bajarse de la cabina de los vehículos; además, no ha quedado acreditado que el trabajador accidentado conociese las normas internas de seguridad en la cantera, entre ellas la de la prohibición de abandonar la cabina del camión; y tampoco ha quedado acreditado que fuera la radio del vehículo el medio de comunicación entre los diferentes empleados de las empresas presentes en el recinto de la cantera.

A todo ello, hay que añadir otros puntos señalados por la inspectora de Minas, como por ejemplo: parece que las tareas de carga de material mediante pala cargadora no vienen reflejadas en la Evaluación de Riesgos realizada para la empresa del empleado fallecido; o no se dispone de evidencia documental de que se hayan entregado las Disposiciones Internas de Seguridad a los trabajadores externos de la cantera que realizan labores en su interior; o tampoco se dispone de evidencia documental de que se haya entregado el documento interno de la empresa denominado Normas de obligado cumplimiento en las instalaciones de Cantera ses Fontanelles a la víctima.

Así, la inspectora de Minas concluye su informe de investigación del accidente enumerando una serie de deficiencias, entre ellas, la falta de la señalización de seguridad en la zona de carga, así como la falta de señalización de punto de evacuación y emergencia que debería contemplarse en el plan de evacuación y emergencia de la explotación y del que todos los trabajadores deben ser conocedores.

En este sentido, el informe de Minas destaca que el siniestro laboral se hubiera evitado si el conductor en primer lugar no hubiera bajado del camión. “Bajar de la cabina del vehículo en la zona de carga está prohibido según las indicaciones de la cantera ses Fontanelles, si bien no está señalizado y viene contemplado en las disposiciones internas de seguridad y en la coordinación de actividades empresariales. No consta que el trabajador accidentado hubiese sido correctamente informado de las normas de seguridad que se deben llevar a cabo en el emplazamiento del trabajo, ya que no consta documentación de la recepción por el accidentado de esta documentación”, recalca la inspectora de Minas. Además, tampoco existía “una adecuada comunicación entre trabajadores de diferentes empresas que trabajan en el mismo centro de trabajo; y la realización de tareas repetitivas puede conducir a fatiga física y mental lo que provoca una diminución de la concentración y la capacidad para realizar las tareas de manera segura aumentando los accidentes”, añade la experta.

El abogado de la familia de la víctima, Pablo Alonso de Caso, ha aportado el informe de la Inspección de Trabajo al juzgado de Manacor que instruye el caso. Según su versión, llama la atención que el trabajador fallecido llevase casi 35 años trabajando para el mismo grupo de empresas familiar y que tan solo le ofrecieran 20 horas de formación en materia de prevención y que las mismas se realizaran 15 años antes del desgraciado fallecimiento.

Cuatro imputados ya han comparecido ante la jueza de Manacor Cuatro imputados por el siniestro laboral ocurrido a finales de 2022 en una cantera de Artà en la que un camionero murió atropellado por una pala cargadora han comparecido ya ante la jueza de instrucción de Manacor que investiga el caso. Los cuatro investigados fueron citados para finales de julio. Los dos propietarios del grupo de empresas familiar que explota la cantera ses Fontanelles y los vehículos de transporte se acogieron a su derecho a no declarar ante la magistrada. Mientras, el director facultativo de la explotación minera y otro técnico de prevención de riesgos laborales se opusieron al informe realizado por el Servicio de Minas del Govern balear. Ambos discreparon de este documento y achacaron el fallecimiento del camionero a que se bajara del vehículo, cosa que estaba terminantemente prohibida en la cantera.

