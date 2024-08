Julia Gallo, profesora jubilada de la UIB y activista contra el maltrato a gente mayor: «Las familias que cuidan hacen lo que pueden, están agotadas y solo reciben migajas»

Enfermera y antropóloga, profesora jubilada de la UIB, ahora Julia Gallo es una activista contra el maltrato a las personas mayores e imparte formaciones para fomentar el trato adecuado, la buena atención.

Considera que el maltrato a las personas mayores es algo que la sociedad «no quiere ver» y ante lo cual las instituciones y la población en general «se pone de perfil». Considera que no se está abordando el tema de una forma decidida, concienciada, estructural y organizada y compara la situación actual en este ámbito como la que rodeaba a la violencia de género en los años 80.

Respecto al maltrato o negligencia en el ámbito familiar, Gallo señala que muchos casos pueden darse sencillamente porque las familias no pueden más o no saben hacerlo mejor. Habrá casos flagrantes, pero a veces tras la negligencia, razona, puede haber simplemente un familiar «agotado» o desorientado, que no sabe cómo proceder ni a quién acudir (por más que se tenga formación y recursos económicos, señala, éste es un ámbito complejo).

Y ésa es para ella una cuestión importante, reflexionar sobre «en qué condiciones se cuida». Lamenta que a nivel de recursos «todo son migajas» que «llegan tarde» y que además se ofrecen de forma «muy fragmentada». Los familiares muchas veces no saben ni por dónde tirar, ni adónde acudir a pedir ayuda. Si asumen ellos el cuidado van aprendiendo sobre la marcha.

«A las embarazadas les hacen muchos cursos y les dan muchísima información, pero si tu padre enferma de repente te enfrentas a eso solo y sin saber nada», explica. Y a nivel social además el cuidado a los mayores no es visto igual. «Si eres madre una amiga te dirá ‘oye, me quedo esta tarde con el niño y tú descansas o aprovechas para hacer algo’, pero si tu padre es dependiente nunca nadie te dirá ‘ya me quedo yo esta tarde cuidando a tu padre’».

Contratar a alguien adecuado (y con la formación básica necesaria para, por ejemplo, saber hacer una transferencia de la cama a la silla de ruedas, para prevenir la aparición de llagas o saber qué alimentación requiere la persona cuidada) también es complicado, razona, en un mercado no regulado ni profesionalizado. «Todo son parches», lamenta. El cuidado se convierte en un ‘sálvese quien pueda’.

Residencias

En cuanto a la atención residencial, Gallo lamenta la opacidad respecto a las condiciones reales en las que se atiende a cada persona en las residencias. Cuestiona además la falta de control sobre la idoneidad de algunos trabajadores y las bajas ratios de personal (que cree que provocan que muchos profesionales buenos acaben renunciando, negándose a ser partícipes de según qué situaciones).

Considera que las inspecciones son «cortinas de humo» que no permiten saber qué pasa realmente con cada usuario en la residencia y aboga por que la gerencia y la dirección del centro sean siempre considerados responsables directos de cualquier negligencia o maltrato que se detecte en el centro.

