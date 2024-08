Beatriz González, portavoz de USCA en Baleares: «Muchos días y muchas horas llegamos al límite de la capacidad de vuelos del aeropuerto»

Beatriz González (Ávila, 1993) empezó con 23 años su carrera como controladora aérea en Ibiza y desde hace cinco años trabaja en el Centro de Control de Palma. En plena pandemia, en noviembre de 2020, cogió el testigo como la voz de su colectivo en las islas.

En el puente de agosto, con picos de mil vuelos, nos visitó una dana. ¿Qué supone regular el tráfico aéreo con aviones en espera y desvíos masivos en el tercer aeropuerto del Estado español?

Normalmente, el tráfico tanto de arribada como de salida al aeropuerto siguen unas rutas estandarizadas que obligan a los aviones a pasar a unas determinadas altitudes y velocidades por unos puntos. En el momento en el que hay una situación meteorológica adversa los aviones deben evitar pasar por el núcleo tormentoso y empiezan a pedir desvíos generando un montón de comunicaciones. Aumenta la carga de trabajo para el controlador, hay que gestionarlo de manera rápida, fluida y, sobre todo, de manera segura. Se ponen regulaciones en base a las previsiones meteorológicas para disminuir el número de aviones que llegan al aeropuerto. En verano, con la cantidad de tráfico que tenemos, es necesario para poder operar con seguridad. Esa es la máxima premisa del control aéreo.

«En un caso extremo de regulación puede llegar a haber 20 tráficos en espera, pero no es lo ideal»

¿Cuántos aviones pueden juntarse en espera y cómo se organizan los desvíos?

Se intenta que de acuerdo a las previsiones meteorológicas, las regulaciones se establezcan antes para evitar que haya muchos aviones en espera. Enaire [el gestor de la navegación aérea] coordina con el Network Manager de Eurocontrol, el organismo a nivel europeo que se encarga de la gestión de afluencia. Según la previsión, se baja el volumen de tráfico que va a llegar al sector para que haya el menor número de aviones posibles en espera. Aun así es posible llevar bastantes tráficos en espera manteniendo una altitud distinta para cada uno. Lo que hacemos es separación vertical.

Beatriz González empezó su carrera en el aeropuerto de Ibiza, en la imagen durante la entrevista. / Guillem Bosch

¿Cuántos se pueden acumular?

El espacio aéreo de Palma va desde el suelo hasta el nivel de vuelo 240, entrarían uno por nivel, siempre y cuando se respeten los mínimos de franqueamiento de obstáculos. En un caso extremo podría haber 20 tráficos en una espera, pero no es lo ideal. Se tiende a evitar que esto suceda. Lo prioritario es intentar que haya regulaciones previas. Es mucho más seguro que un tráfico asuma una demora en tierra que en el aire. Siempre que entra en espera es porque tiene que asumir una demora que el sector o el aeropuerto que lo tiene que recibir no puede asumirlo por situación meteorológica, por sobrecarga. Las esperas es un procedimiento que tenemos para situaciones muy excepcionales.

«Agradecemos que el Ministerio y Enaire nos respaldaran ante las críticas de Ryanair con la dana»

¿Por qué con la dana no podían aterrizar aviones, pero sí despegar?

Lo que ocurrió cuando no podían entrar en Palma pero sí podía salir fue que el núcleo tormentoso se situó en la aproximación final de la pista 24. Nunca lo pueden atravesar, tienen que rodearlo. Se trata siempre de desviarse en torno al núcleo que también está en evolución. Lo que pasó fue que se quedó prácticamente estático. No podían aterrizar, pero sí que podían salir porque la prolongación de la pista estaba totalmente despejada. Las compañías aéreas saben que pasa mucho y en la isla es fácil de entender. Muchas veces hay una tormenta muy fuerte en la zona de Pollença y aquí está perfectamente.

La inquina de Ryanair contra su colectivo ha vuelto a ponerse de manifiesto con la dana en Mallorca. ¿Por qué les ataca?

No hemos entendido muy bien las declaraciones en X en la cuenta de Ryanair. Sus propios pilotos nos solicitaban desvíos para evitar esos núcleos tormentosos, se enfrentaron a una situación meteorológica complicada. Que la compañía niegue públicamente una situación con la que sus pilotos han tenido que enfrentarse... Sí que queremos establecer una diferencia entre lo que es Ryanair como compañía, o a nivel de marketing, y sus tripulaciones. Nunca hemos tenido ningún problema, son muy buenos profesionales.

El control aéreo ha arruinado mis vacaciones es una web que acaba de darse a conocer y se ha ligado a Ryanair. «Este verano se ha desatado el caos en los aeropuertos europeos debido a la persistente escasez de personal de control del tráfico aéreo», se asegura. ¿Les consta que está detrás la aerolínea?

Tenemos constancia de lo que se ha publicado en medios, pero no se puede atribuir la autoría directamente a Ryanair. Parece que están incluyéndolo en mensajes que envían a sus clientes, pero no es una información que nos haya llegado a nosotros por una vía, digamos, oficial. No hemos entendido que nosotros seamos el foco de sus críticas. Como compañía aérea sabe perfectamente cómo funciona esto, que las regulaciones no las ponemos los controladores de Palma. Como he comentado, las ponen entre Enaire y Eurocontrol. Sí que es cierto que nosotros llevamos años acusando una falta de personal, pero no ha sido para nada el motivo de las regulaciones de la semana pasada en la que, claramente, había una situación meteorológica complicada en Baleares.

«En España se encuentran los controladores aéreos peor pagados de Europa»

Hasta el secretario de Estado José Antonio Santano salió en su defensa. ¿Se han sentido respaldados como creen que debería de ser ante el ataque de Ryanair?

Sí, agradecemos enormemente que tanto desde el Ministerio como desde nuestra propia empresa, Enaire, se hayan emitido unas declaraciones respaldando nuestra actuación y poniendo también en valor la dificultad de gestión de un día de gran tráfico, como puede ser en agosto, con una meteorología adversa como la que tuvimos que enfrentar.

¿Por qué faltan controladores aéreos?

Llevamos años acusando que hay una falta de personal. La tasa de reposición es lenta, realmente, porque desde que se aprueban plazas hasta que realmente vienen controladores a destino pasa mucho tiempo. Durante casi diez años no ha habido convocatorias, por lo que ha estado muy parada la renovación de personal. La mayoría de la plantilla tiene una edad avanzada. Se jubila más gente de la que entra. Desde 2016 se ha retomado la publicación de convocatorias.

«Nuestra imagen quedó deteriorada por el cierre del espacio aéreo. No fuimos responsables»

¿Cómo se forma un controlador?

Antes el paso inicial del proceso era la oposición. Aprobabas y accedías a la formación en Senasa, en Madrid, que era la escuela que formaba los controladores aéreos de España, tanto de torre como de ruta y aproximación. El curso de control dura casi dos años. La formación la pagaba el Estado en Madrid. Después te incorporabas a destino y tenías una habilitación en esa dependencia, que lleva entre seis u ocho meses. En 2010 se genera una privatización del sector de la formación de control aéreo. Empiezan a surgir escuelas privadas y Senasa también se establece como empresa de formación privada. En paralelo, empiezan a privatizar las torres en 2010. Por ejemplo, en Baleares, la de Ibiza es de gestión privada. Los controladores que iban a las torres privadas hacían un curso por su cuenta en un proveedor de formación privada, sin tener asegurada una plaza, y se presentaban a una entrevista de trabajo en una de las dos empresas que se repartieron los lotes de torres privatizadas. Luego ante la falta de personal en Enaire vuelven a salir convocatorias. Ahora somos el único país de Europa en el que el alumno paga la formación de control.

¿Cuánto se paga por la formación?

En torno a 60.000 euros. En la empresa pública, Enaire, cuando se aprueba la oposición te dan 18 meses para formarte, que es cuando tú tienes que hacer la inversión. Te avalan el curso y si no pasas la formación, en caso de que no lo hagas a propósito, se harían cargo del préstamo. Si apruebas el curso y llegas a destino ya tú tienes que hacerte cargo del crédito. Desde USCA se está luchando para que se recuperen las condiciones y la situación que había previo a la privatización. Consideramos que es más justo, si nos comparamos con el resto de proveedores europeos, y creemos que el alumno tendría menos presión de cara al curso, a la habilitación en destino. Mi opinión es que han intentado equipararlo a la formación de piloto porque han visto que realmente es un mercado interesante económicamente.

¿En su caso cómo se hizo controladora?

Yo lo hice en la Universidad Politécnica de Madrid, cuando las maravillosas instalaciones de Senasa estaban paradas. Llegó a un acuerdo con la universidad y en tercero y cuarto de carrera —estudiaba Gestión y Operaciones del Transporte Aéreo—, si teníamos todo aprobado de los dos primeros años nos daban la opción de hacer una intensificación de controlador aéreo o de piloto. Los precios eran más bajos a través de la universidad.

¿Por qué se hizo controladora ?

Siempre me ha llamado mucho la atención la aviación y la aeronáutica. Desde pequeña lo tenía claro.

¿No le viene de familia?

[Sonríe] No, soy de Ávila, nada que ver.

De su profesión se cuestionan los sueldos astronómicos, entre 50.000 y 100.000 euros anuales, según centros de formación. ¿Están justificados?

No creo que sean desorbitados. Esa creencia deriva un poco de la demagogia que se utilizó en el 2010 para impulsar la privatización. Es una profesión cualificada que requiere una gran responsabilidad y son sueldos públicos que se rigen por un convenio. Hay muchísima diferencia entre la empresa pública y la privada, donde las condiciones son bastante complicadas. En España se encuentran los controladores aéreos peor pagados de Europa.

"Siempre me ha llamado mucho la atención la aviación. Desde pequeña lo tenía claro", dice la controladora aérea. / Guillem Bosch

¿Las mujeres siguen siendo minoría?

Cada vez hay más. El año pasado en Enaire éramos el 33 % y subiendo. En el Centro de Control de Palma está bastante igualado.

¿En verano se llega al límite de la capacidad del aeropuerto?

Sí. Muchos días y muchas horas. Los días de máximo tráfico este año han superado los 1.100 vuelos. En el área de los tres aeropuertos, la ruta sobre Baleares y la aproximación, en los días de pico estamos moviendo en torno a 1700-1800 vuelos y los días más tranquilos, 1500. Es un volumen de tráfico muy alto. Y la temporada es más larga también.

¿Qué supone el elevado tráfico de jets privados?

En Baleares hay un volumen importante de vuelos privados en los tres aeropuertos, tanto en Palma como en Eivissa y Menorca, pero nosotros a nivel operativo lo gestionamos de la misma manera.

¿Cuántos controladores hay en Palma?

Ahora mismo la plantilla está un poco por debajo de lo que debería. En el centro de control somos en torno a 130 y en la torre deberían ser unos 50, también está algo por debajo.

¿Se deben prejubilar a los 55, como en Europa?

Lo están promoviendo otros sindicatos, no USCA, pero aspiramos a ello, como el modelo alemán. Desde que pides la prejubilación la empresa tiene dos años para buscar un sustituto.

¿Anhelan el traslado del centro de control a Son Bonet?

USCA valora de forma muy positiva la inversión en nuevas instalaciones y equipos. Con la ampliación del aeropuerto nuestras instalaciones quedan muy reducidas. El acceso es nuestra principal preocupación de cara a los futuros meses. A partir de noviembre todos los trabajadores de Enaire vamos a compartirlo con los pasajeros, en un aeropuerto como el de Palma, con la cantidad de tráfico que hay en verano. Es un riesgo potencial, en nuestro caso, de cara a la continuidad del servicio si no se llega a la hora del relevo. La previsión del traslado a Son Bonet es para 2028.

"Con la ampliación del aeropuerto nuestro preocupación los futuros meses es el acceso a nuestras instalaciones", advierte la portavoz de USCA. / Guillem Bosch

«Los controladores aéreos no paralizamos el tráfico aéreo en 2010. Fue el Gobierno de ZP quien cerró el espacio aéreo para perjudicar nuestra imagen». Este mensaje está fijado en X . ¿Todavía es necesario reivindicar su papel en aquel conflicto?

Creo que somos un colectivo al que se ha denostado públicamente. Se responsabilizó de un cierre del espacio aéreo que judicialmente se ha demostrado que no fuimos los responsables. El proceso judicial ha sido casi de 10 años. Mis compañeros han tenido una carga de estrés añadida. A pesar del tiempo que ha pasado hay que poner en valor que no fueron los culpables. La imagen pública de los controladores quedó bastante deteriorada y no es justo.

Suscríbete para seguir leyendo