Más de 20 años litigando por una ilegalidad urbanística en Sineu: 'Me he sentido ninguneada por una Administración que creía al servicio de los ciudadanos', asegura la afectada

Lleva 22 años litigando por una ilegalidad urbanística en Sineu. Los tribunales le dieron la razón hace ya 14 años en una primera sentencia, pero la resolución aún no se ha cumplido. Una mallorquina que reside en la isla lucha a base de insistencia para que se restablezca la legalidad tras unas obras en la casa del vecino ante la pasividad de la Administración Local.

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma criticó en su sentencia de 2010 la inacción del ayuntamiento de Sineu, al que condenó a iniciar un expediente de restablecimiento de la realidad jurídica alterada. El magistrado consideró probada “la existencia de discordancias entre las obras efectivamente ejecutadas y el proyecto autorizado por la licencia municipal” en referencia a la vivienda reformada, es decir, constató que se realizaron obras no amparadas por la licencia municipal, tal como denunció la perjudicada. “Lo que resulta evidente es que lo ejecutado no coincide con lo autorizado por el Ayuntamiento”, concluyó el juez, quien descartó que se tratara de discrepancias menores o nimias. “La reforma ejecutada contradice su propio proyecto al haberse ejecutado con un aumento de superficie, volumen y altura”, destacó el magistrado.

La mujer afectada recuerda cómo se inició todo: “Esta es la casa que construyó mi abuelo. Después, pasó a mi madre, ambos sineuers, y luego la heredé yo. En 1999, el ayuntamiento de Sineu concedió una licencia de obras para reformar la vivienda de al lado. Vimos que habían hecho obras. Yo sabía que la estaban reformando, pero no llegué a pensar nada malo”.

El litigio empezó poco después. “En marzo de 2002 presenté el primer escrito ante al ayuntamiento de Sineu en el que denunciaba que las obras ejecutadas no se correspondían con la licencia concedida, ya que había una ocupación de vía pública y un aumento de volumetría. El Consistorio nunca me contestó a este escrito”, recalca la ciudadana.

Solicitud de informe al Consell de Mallorca

“El siguiente paso fue pedir un informe a un arquitecto. También tuve que solicitar un informe de infracciones urbanísticas al Consell de Mallorca, porque el ayuntamiento de Sineu no respondía. Luego, me tuve que buscar un abogado especialista en urbanismo porque me decían que el asunto era muy complejo. Fui yo la que me tuve que mover desde un principio y desde entonces, hace más de 20 años, no he parado. Recuerdo que fui a buscar planos antiguos de la calle y las casas de Sineu al Arxiu del Regne de Mallorca. También tuve que ir al registro de la propiedad y al notario para recabar toda la documentación que necesitaba”, explica la mujer.

En un primer momento, la inspección del Consell de Mallorca levantó un acta el 9 de marzo de 2009 en la que concluyó que en la ejecución de la reforma se había incrementado la altura de la vivienda en 80 centímetros, se habían ocupado 0,72 metros cuadrados de vía pública y se habían aumentado 0,96 metros cuadrados construidos.

“El abogado me indicó que teníamos que litigar contra el Ayuntamiento por haber permitido las obras y la situación posterior y no contra el propietario de la vivienda. Por eso, tuvimos que interponer un contencioso-administrativo. Yo estaba convencida de que las cosas no se habían hecho bien”, prosigue la mujer.

“Siempre hemos ido contra el Consistorio. El departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca nos dio la razón y también los tribunales. El Ayuntamiento ha hecho una dejación de funciones”, asegura la recurrente.

Intento de legalización

“La primera sentencia de un juzgado de lo contencioso-administrativo de Palma ya nos dio la razón en 2010. Hubo un intento por parte del vecino infractor de legalizar las obras, retirando los ocho centímetros de la medianera que se había solapado por encima de mi pared, pero Patrimonio del Consell dijo que no”, detalla la ciudadana.

En la tramitación de ese proyecto de legalización presentado en 2011, el ayuntamiento de Sineu remitió el expediente al departamento de Patrimonio del Consell para que emitiera el informe preceptivo previo al otorgamiento de licencia, puesto que el 2 de diciembre de 2010 se acordó mediante acuerdo plenario que el casco antiguo de Sineu, donde se encuentra la vivienda objeto de litigio, está declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de núcleo histórico.

Posteriormente, el 11 de febrero de 2013 la jefa de sección de arquitectura del Consell emitió informe desfavorable: “No se puede informar favorablemente este expediente de legalización porque no cumple con las determinaciones de la ley, según el análisis de la documentación obrante en el expediente”. A la vista de este informe, la Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Mallorca denegó el proyecto de legalización de reforma y ampliación de la vivienda de Sineu el 19 de febrero de 2013. El propietario de la casa recurrió esta decisión, pero los tribunales la confirmaron.

“La primera sentencia dice que hay que restablecer la realidad jurídica alterada. Esto supone retranquear la fachada principal de la casa y también bajar 80 centímetros de alto. El propietario afectado interpuso también un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento y contra el Consell de Mallorca. Los tribunales al final han acabado remitiéndose a la primera sentencia de 2010, que es firme, y que resuelve el conflicto. El caso ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB), que ha confirmado en líneas generales una resolución anterior y también se basa y se remite a la sentencia de 2010”, especifica la dueña de la vivienda colindante. “Le dieron cuatro años para arreglarlo”, agrega.

La Sala de lo contencioso-administrativo del TSJB subraya que en Sineu no hay aprobado plan especial de protección y ello impide que se aprueben nuevas alineaciones ni alteraciones de la edificabilidad. “Y dado que estamos ante una actuación en un inmueble situado en un entorno BIC, es del todo necesaria la autorización de Patrimonio Histórico, autorización que tiene carácter preceptivo para el Ayuntamiento”, remarca el tribunal.

“En el caso de autos es del todo punto claro que la altura y la alineación fueron modificados en su día. (…) Y hay ocupación de vía pública. En definitiva, es incuestionable que el parámetro de la altura de la fachada de la vivienda se ha modificado y lo ha sido contraviniendo la licencia que en su día le fue concedida. Así lo dice y lo proclama una sentencia firme que acordó la restitución de la legalidad urbanística. Y en cuanto a la alineación, también es claro según se desprende del informe del arquitecto jefe del Consell Insular que el chaflán del inmueble también ha sufrido una alteración, y ello sin estar autorizada esa actuación en la licencia concedida. En ese sentido, la sentencia dictada admite que hay una invasión del dominio público. Por lo tanto, la volumetría y la alineación han de ajustarse estrictamente a la que hubiere antes de que la parte modificara la altura y la alineación sin respetar el proyecto licenciado en 1999”, apunta el TSJB. Así pues, no cabe otra opción que volver a la situación anterior al momento en que se vulneró la legalidad urbanística, insiste la Sala, que recuerda que hay una sentencia firme de 2010 que así lo declara “y que ha de respetarse y acatarse”.

Ejecución de la sentencia

“Ahora, el juzgado contencioso-administrativo está pendiente de emplazar al Ayuntamiento para que aplique y ejecute la sentencia de hace catorce años. Cuando yo voy al Ayuntamiento, a mí me dan largas”, se lamenta la mujer.

Ella ha sido muy insistente durante todo el proceso. En una ocasión, en el inicio del litigio el propietario de la casa vecina le dijo: “Nineta, m’estàs donant molt de problemes”.

“Yo no pude poner el aislamiento bajo teja en mi casa en 2021 porque Patrimonio no deja porque la zona está considerada BIC”, asegura la ciudadana.

“A lo largo de este proceso me he sentido ninguneada o menospreciada por una Administración Pública que pensaba o creía que estaba al servicio de los ciudadanos, lo cual me ha producido no solo un perjuicio económico, sino también emocional”. Reconoce que, en cierta manera, vive obsesionada con los papeles, con los trámites y las resoluciones. Siempre está pendiente de cualquier notificación que le pueda llegar.

“Ahora, tengo la esperanza de que el juez o el tribunal dará un plazo para que se cumpla la sentencia de 2010 y no se deje decaer”, aventura.

“Para saber si ha valido la pena todo el esfuerzo y el sacrificio que he dedicado a este asunto en los últimos 22 años, todo dependerá del final. Por los aspectos materiales, ya te digo que no vale la pena, pero por los aspectos inmateriales, todas las veces que hubiera hecho falta y más”, indica de forma rotunda, mientras se le ilumina la mirada.

“Me he dado cuenta de que la Administración Local cojea”, admite la mallorquina. “Es triste que las personas se tengan que gastar el dinero para hacer las funciones que deja de hacer la Administración”, concluye la mujer.

“El abogado municipal tiene muy presente el caso” Fuentes del Ayuntamiento de Sineu precisaron que este tema viene de mucho tiempo atrás, en referencia al litigio por una ilegalidad urbanística en una de las viviendas del casco histórico del municipio. Según indicaron las mismas fuentes, el abogado municipal está al corriente del asunto y lo tiene muy presente. El letrado ya ha efectuado diversas gestiones sobre este caso, según manifestaron desde el Consistorio sineuer.

