Pepe Álvarez llama "energúmeno" a Le Senne y exige "un acto de dignidad al Parlament para que le eche"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, no se ha mordido la lengua. En un acto de homenaje en el que se reivinidcaba la figura de Aurora Picornell ha cargado contra el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, llamándole "energúmeno". En la misma línea, ha exigido "un acto de dignidad al Parlament para que le eche" calificando los hechos sucedidos el pasado 18 de junio en la cámara autónomica como algo "de traidores". El acto, celebrado en la sede de UGT Illes Balears, también han intervenido la presidenta de la gestora del sindicato en la Comunidad, Amparo Burgueño, y la presidenta de la Asociación Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver. Aurora Picornell ha sido la protagonista de la jornada con la inauguración de un mural conmemorativo de la militante.

El homenaje llega poco después de que el juez de Instrucción número 1 de Palma citara en calidad de investigado por delito de odio a Gabriel Le Senne, algo que ha recalcado Oliver en su discurso. "Veremos a este señor declarar y espero que la causa no quede archivada", ha manifestado. Álvarez tildó de "acto violento y machista" al momento en el que Le Senne rompió la imagen de la Roges del Molinar pegada en el ordenador de la vicepresidenta segunda de la Mesa del Parlament, Mercedes Garrido, que ha acudido al acto. "No citaré su nombre porque no quiero que pase a la Historia, quiero que su suceso lo haga", ha expresado el dirigente sindical.

El mural que se ha inaugurado esta mañana en la sede de UGT Illes Balears. / Guillem Bosch

Álvarez ha agradecido a las asociaciones de memoria histórica, presentes en la sala de actos de la sede de UGT, porque "sin su trabajo no se podrían haber abierto tantas fosas". Así, ha continuado insistiendo en que "no pararán hasta conseguir la memoria y la dignidad de los asesinados" y ha hecho autocrítica revelando que "quizá no han hecho todo lo posible". "El fascismo está tocando la puerta", ha advertido mientras condecoraba a Aurora Picornell como "un referente muy importante". El sindicalista ha sentenciado enfatizando en que "sin justicia ni reparación no puede haber reconciliación" y resaltando que "no lo hacen por revancha, sino que es por justicia".

Menores no acompañados

El líder sindical ha aprovechado la visita a Palma para arremeter contra la ultraderecha y su "odio" hacia los inmigrantes que llegan a España. Álvarez ha calificado de "bochornosa" la situación relativa a los menores no acompañados. El Congreso de los diputados paralizó la iniciativa del Gobierno para repartirlos entres las diferentes comunidades autónomas. "Hablamos de 5.000. Eso en España es como una gota de agua en un océano", ha explicado. En este sentido, ha enfatizado en que "en algún momento hemos sido inmigrantes" y ha pedido "un poco más de humanidad".

Por otro lado, ha expresado su "presión" para alcanzar un acuerdo por la jornada laboral de 37 horas y media. Un paso para llegar a las 32 horas semanales, según el sindicalista. "Reducir la jornada será un acto de progreso, será un acto de bienestar para los trabajadores y las trabajadoras y será un acto de eficacia económica para el país", ha manifestado.