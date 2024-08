La odisea de casarse en Mallorca: «De media son unos 40.000 euros»

Casarse se ha convertido en un deporte de riesgo por las elevadas cifras que se manejan en este sector. La venta de la emblemática finca Ca na Susi de Esporles, donde muchos locales han dado el ‘sí quiero’, abre un nuevo escenario en el mercado de la planificación de bodas. Un sector que, de cada vez más, trabaja con parejas extranjeras y maneja cifras muy elevadas. Así, wedding planners señalan que «la isla se ha convertido en un destino muy demandado entre los extranjeros». En Mallorca se celebran bodas con presupuestos más humildes y otros que prefieren tirar la casa por la ventana. No obstante, la odisea, para muchos, de casarse en Mallorca «tiene un precio de media de unos 40.000 euros».

«Yo diría que entre 40 y 45 mil», explica el event manager de Moments, Joan Miquel Sundin. Aunque puntualiza que es un precio contando con maquillaje, DJ, banda de música, barra libre, transporte, catering, decoración, fotógrafo o videógrafo. La lista es larga y añade que «todo lo que se sume a la boda sube el precio». Por su parte, la fundadora y CEO de Marry Me Mallorca, Yessi Morel, apunta más bien hacia lo 40.000 euros como cifra estándar. Lleva alrededor de 15 años en la planificación de bodas y están trabajando con clientes con un poder adquisitivo más alto aunque antes trabajaba con «presupuestos más humildes».

Morel sostiene que la venda de la finca Ca na Susi no trastoca los planes del sector. «Al contrario, se trata de una ventaja para nosotros», expresa. El espacio de Esporles hacía años que no era uno de los más demandados y la fundadora de Marry Me Mallorca critica la administración que estaban llevando a cabo en los últimos tiempos. «Si lo compran para realizar eventos entendemos que lo trataran con mimo y por supuesto lo aprovecharemos. Con este cambio nos acaban haciendo un favor», continúa.

Las típicas possessions mallorquinas son los espacios mejor valorados por los planificadores. «Ahora están emergiendo fincas cada dos por tres», revela Bernardo Vich. Gestiona su propia empresa especializada en la organización, coordinación y decoración de bodas y narra que el mercado ha cambiado por completo: «Cuando empecé había quince fincas». Vich celebra que muchas possessions que «antes se estaban cayendo ahora se han arreglado». En su caso, administra varias fincas y algunas de ellas ya incluyen el catering, lo que abarata la operación. «Contratar por lados opuestos la finca y el catering encarece muchísimo la cifra», refleja.

Gente de todo el mundo

Entre los locales y extranjeros observan diferencias significativas a la hora de planificar uno de sus días más especiales. «Las parejas que vienen de fuera a casarse prefieren lugares que estén cerca del mar, mientras que los locales optan por la finca típica mallorquina», explica Morel. Los extranjeros que llegan a la isla para organizar su boda antes tienen que realizar un trabajo previo. «A diferencia de los mallorquines que conocen las fincas y caterings de la isla, los extranjeros no tienen la logística, nosotros somos sus ojos», comenta Sundin. La pareja tantea Mallorca unas dos o tres veces antes de oficializar la celebración y en muchos casos «el contacto es a través de correos electrónicos y videollamadas». La elevada demanda ha hecho que gente de todo el mundo haya decidido casarse en Mallorca. Desde Brasil hasta Bali. «Cuando vienen desde tan lejos suelen hacer una boda de tres días y el presupuesto puede irse hasta los 150.000», avanza Morel.

Sundin abre el abanico y menciona que hay opciones desde lo más rústico hasta lo más moderno. Al gusto del consumidor. «Hay de todo. Mucha gente aprovecha la finca de unos conocidos y la hace allí. Algunas de las que ahora están en la agenda son los Jardines de Alfàbia, Comassema, Son Marroig o Son Berga», manifiesta. Al final, para que la cifra total sea más asequible contratan todos los servicios y luego recurren a la empresa organizadora del evento para que les coordine la jornada. «Nosotros les gestionamos el día para que solo tengan que disfrutar. Si no recurren a una compañía luego todo son mal de caps», sentencia bromeando.

