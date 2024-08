Mallorquines sobre cambiar el nombre del aeropuerto de Palma por el de Rafa Nadal: 'Lo merece, es el mejor deportista de todos los tiempos'

La propuesta de renombrar el aeropuerto de Son Sant Joan de Palma con el nombre del tenista mallorquín más laureado de la historia, Rafa Nadal, recogida en el artículo de Lluís Ramis de Ayreflor publicado en la sección de opinión de este periódico este mismo jueves, ha generado opiniones dispares entre los mallorquines. Este diario ha salido a la calle a encuestar a la ciudadanía sobre la cuestión.

Los ciudadanos mallorquines han querido compartir su punto de vista sobre la propuesta de poner al tenista manacorí como figura representativa del lugar de llegada y salida de aviones. "A mí que hagan lo que quieran mientras no me afecte en mi vuelo”, ha comentado Marina De la Hera. Otros no han tardado en alabar la figura del tenista mallorquín para promocionar la isla: "Me gustaría el cambio de nombre, todo lo que podría aportar su figura a la isla bienvenido sea", sentencia Verónica Hidalgo.

Ana Moreno valora positivamente la propuesta por la gran trayectoria deportiva del ex número 1 de la ATP: ”Me parece bien porque al final es un deportista muy bueno y encima es de la isla”. Por otro lado hay ciudadanos que consideran que igual aún no es el momento para cambiar el nombre del aeropuerto mallorquín: “Considero que se debería cambiar el nombre del aeropuerto cuando Rafa fallezca para rendirle homenaje”, comenta Matías Barcena.

Maria José Sanchez no ha dudado en mostrarse partidaria de esta propuesta y mostrar su predilección por el deportista mallorquín: “El mejor deportista de todos los tiempos merece el honor de ver su nombre en el aeropuerto de su tierra”.

La mayoría de los ciudadanos valoran la figura del deportista para el turismo de la isla y otros no dudan en valorar el gran profesional que es: "Es un deportista muy bueno, es originario de Mallorca y creo que sería una decisión muy acertada", explica Mar Pericàs.

La propuesta del articulista Ramis de Ayreflor no es nueva ya que hace más de dos años más de diez mil personas personas firmaron para pedir el cambio de nombre del aeropuerto de la capital balear por el del deportista manacorí, a través de una recogida de firmas en la plataforma Change.org. No hay que olvidarse tampoco de la proposición lanzada por el Consell insular en 2017 de sustituir el nombre del actual aeropuerto por el de Ramon Llull. La idea del cambio de nombre surgió como una forma de rendir homenaje a la figura del pensador mallorquín en el 700 aniversario de su muerte.