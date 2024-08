«La línea entre ser hotelero o un payés que aloja gente en su casa es muy fina»

El planteamiento del Govern de flexibilizar el alojamiento de turistas en explotaciones agrarias de Baleares ha generado cierto escepticismo entre el sector primario insular. Se trata de una de las propuestas que el Ejecutivo de Marga Prohens planea incorporar en el marco de la nueva Ley Agraria, la cual se encuentra en fase de consulta pública hasta el próximo 1 de octubre. En concreto, supondría permitir que los payeses , en las llamadas ‘agroestades’, puedan hospedar a los turistas en cualquier dependencia de la finca. Los principales representantes del sector se mantienen prudentes y todavía no se pronuncian sobre la posible modificación de la norma.

Desde la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Baleares reconocen que «debe de haber una modificación de la Ley Agraria para adaptarla a los cambios de la última PAC, que obliga a hacer ajustes importantes y de calado» aunque, en relación al nuevo planteamiento del Govern, su presidente Joan Company explica que será a final de septiembre cuando valoren por primera vez las medidas. «No es que esté muy verde, es que no está ni sembrado. Todavía no hay un borrador, tan solo una consulta a los representantes sociales y del sector para que digan lo que creen para poder ponerse en marcha», apunta Company. «Después vendrá el momento de discutir lo que dice la norma», señala.

En la Associació de la Producció Agrària Ecològica de Mallorca (Apaema) también esperarán para valorar los posibles cambios en la Ley. Su presidente, Miquel Coll, argumenta que primero debe reunirse con la junta de la asociación para valorar el tema e indica que todavía no han recibido el anteproyecto desde la conselleria de Agricultura.

«Es turistificar la part forana»

Algunos payeses, además de escépticos, se muestran desconfiados ante el cambio. Joan Gaià, gerente y portavoz de Unió de Pagesos de Mallorca (UP), no se muestra contrario a los cambios aunque reconoce que «la línea entre se hotelero y tener a turistas en tu casa en muy fina». «Debería haber un fuerte control si pasa, porque sino algunos se aprovecharán y taparan sus negocios turísticos». Desde UP «no sabemos si estamos a favor o en contra todavía», apunta, aunque advierte de que «corremos el riesgo de desvirtuar el negocio de los payeses». «Si en una explotación hay 12 plazas y el payes se jubila, ¿se convertirá después en un agroturismo si no se continúa el trabajo?», se pregunta.

Por otro lado, Jaume Adrover, ex portavoz de Terraferida, se muestra más contundente y afirma que la posible reforma de la ley supondría «turistificar todavía más la part forana». «Añadir plazas turísticas significa sustituir una actividad porque la turística es más rentable», critica. «Si puedes explotar doce plazas en vez de seis al final la medida sería una revalorización inmobiliaria, algo que no tiene nada que ver con la actividad agraria, que es de lo que va la ley.

Suscríbete para seguir leyendo