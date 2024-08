El yate del Bill Gates inglés hundido en Sicilia tenía tripulantes mallorquines

Monica Jensen es sobrecargo o jefa de azafatas de superyates. Así consta en el currículum elaborado por esta ciudadana sueca con residencia fija en Palma, un vínculo que confirmó ayer a este diario. De 2018 a octubre de 2020, ejerció su labor de dirección en el Bayesian, que hasta el pasado domingo fue el velero con el mástil de aluminio más alto del mundo, pues se elevaba hasta los 75 metros.

Tras su hundimiento en aguas sicilianas, el barco vinculado a los astilleros palmesanos y que surcaba con frecuencia las aguas baleares, otro dato confirmado por Jensen, se ha convertido en el ataúd de dos personas fallecidas y cinco desaparecidas. Este diario adelantó ayer que la última gran reforma de la embarcación, que incluyó la retirada del gigantesco palo y su posterior ensamblaje, había tenido lugar en 2016 en Astilleros de Mallorca.

Entre las víctimas mortales no figura ningún miembro de la tripulación, donde tanto históricamente como en la actualidad figuraban residentes en Mallorca. La sobrecargo jefe Jensen confirmó la afinidad ayer mismo, aunque señaló que «prefiero no ahondar en lo ocurrido con el Bayesian, me parece una falta de respeto para las personas fallecidas o desaparecidas».

El interior del yate estaba a cargo de una residente mallorquina. / Superyacht Times

El Daily Mail británico recogía ayer declaraciones de Jensen sobre la solidez a toda prueba del Bayesian. La jefa de azafatas dirigía habitualmente a tres mujeres en el yate del tecnomagnate desaparecido Mike Lynch, bautizado como el Bill Gates inglés, y destacó que había cruzado el Atlántico con el velero de 56 metros y destino al Caribe. Según la residente mallorquina, en ningún momento habían corrido peligro, por lo que mostraba su extrañeza al rotativo inglés por lo ocurrido en la costa palermitana.

Sin embargo, Jensen señaló a este diario que «me pillaron desprevenida, sin conocer los detalles de lo ocurrido». El Bayesian permaneció el verano de la pandemia de 2020 confinado en los astilleros palmesanos. La residente mallorquina se concentró en todas las gestiones relativas a la tripulación de corte juvenil, que se mantuvo en la isla durante dicho periodo, «cocinando para ellos y asegurándome de que el interior del velero estuviera protegido y libre de covid». Jensen también destaca que «los propietarios del yate concedían suma importancia a la diversión de sus dos hijas adolescentes y de sus amigos». Hannah Lynch, que en la actualidad cuenta 18 años, es una de las hijas desaparecidas con el magnate en aguas de Sicilia, cuando estaba a punto de ingresar en la universidad de Oxford a sus 18 años.

El velero pasó la covid en astilleros mallorquines. / Superyacht Times

Además de Jensen, también el «ingeniero jefe del velero Bayesian» vive en Mallorca. Así consta en el perfil de LinkedIn de Simon Drew, donde este responsable del perfecto funcionamiento de los motores y servicios auxiliares a las órdenes del capitán resalta que tiene su residencia fijada en «Palma de Mallorca». Según la descripción que este técnico lleva a cabo de su trayectoria profesional, la labor que desempeña en la actualidad se prolonga desde septiembre de 2011. Por entonces, Lynch todavía no había cambiado el nombre de su carísimo juguete de Salute a Bayesian, un guiño con un principio probabilístico que debía complacer especialmente a un matemático.

Los expertos que han analizado sobre la marcha la catástrofe del yate coinciden en que la envergadura del mástil retirado y repuesto en Palma fue decisiva en el vuelco mortal.