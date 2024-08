El Govern quiere flexibilizar el alojamiento de turistas en las explotaciones agrarias de Baleares

El conseller de Agricultura, Joan Simonet, recalca la necesidad de la nueva ley en la que está trabajando el Govern para diversificar la actividad económica del sector agrícola. «El payés hoy en día ya no es solo un señor que va encima de un tractor y labra, puede ser muchas más cosas. Puede ser un empresario que comercializa sus productos y los vende de forma directa a una clientela local y foránea», explicó ayer Simonet, quien también defendió que la propuesta del Ejecutivo para aumentar los ingresos de los ganaderos no solamente se centra en el aspecto turístico.

«Es verdad que siempre nos enfocamos en el turismo pero no solo hay que focalizarlo a la cuestión residencial, tenemos también actividades como el excursionismo, la posibilidad de facilitar refugios, la venta directa al público y degustaciones o actividades vinculadas a la educación ambiental. Por tanto, no solo tenemos que centrarlo en ir a poder dormir en las explotaciones, algo que no descartamos. Cabe recordar que existe la figura de las ‘agroestades’ desde 2019 y que se podría desarrollar ahora», determinó el conseller del ramo.

Por otro lado, Simonet apuntó hacia la necesidad de recuperar el espíritu de la ley de 2014 ya que ofrecía la posibilidad «de que cada explotación , en función de lo que quisiera, pudiera aumentar su rentabilidad siempre manteniendo la actividad agraria que es la básica y primordial».

Por último, el conseller señaló que otro de los aspectos a incorporar en esta normativa es la importancia del producto local. «Se definirán políticas claras de promoción de producto local, por ejemplo a través de un sello tal y como ha propuesto Unió de Pagesos, o que la conselleria cuando vaya a una feria tenga clara el listado de empresas o payeses que puedan hacer promoción del producto de Baleares".