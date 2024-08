Meliá evita el desperdicio de 30 toneladas de alimentos con 'packs' sorpresa del excedente del desayuno

Meliá Hotels International ha logrado evitar el desperdició de más de 30 toneladas en sus establecimientos gracias a la alianza con la aplicación Too Good To Go. Gracias al acuerdo que incluye los hoteles de Mallorca los usuarios de la app pueden recoger cada día packs sorpresa con una variedad de productos del excedente del bufé de desayuno de la cadena.

La alianza entre Too Good To Go y Meliá comenzó en noviembre de 2019 con una fase piloto desplegada en hoteles de Barcelona, Palma, Sevilla, Canarias y Málaga, explica la compañía en un comunicado. Por los buenos resultados la colaboración se ha ido extendiendo y la iniciativa ya está implantada en un 25 % del portafolio de hoteles de Meliá en España. El objetivo es que se sigan sumando establecimientos.

Hasta ahora se ha alcanzado la cifra de 30.000 packs de comida salvados, que corresponden a más de 30 toneladas de alimentos. Así pues, se han aprovechado esos alimentos sobrantes de los bufés diarios de desayuno de los hoteles Meliá y al mismo tiempo se ha evitado su desperdicio y la emisión de 81 toneladas de dióxido de carbono equivalente a la atmósfera, según datos de Too Good To Go.

Esta es una de las iniciativas puestas en marcha por la compañía mallorquina para impulsar una cadena de producción responsable y contribuir a reducir el desperdicio alimentario, explica la hotelera. Además se recurre a las nuevas tecnologías para controlar la demanda y ajustar la producción al volumen real de cada establecimiento, la unificación de cocinas de producción o la formación de empleados y sensibilización de los clientes.

Desde Too Good To Go se recuerda que solo en España 8 millones de toneladas de alimentos anuales acaban en la basura.