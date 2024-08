Prohibir el alquiler turístico, tanto legal como ilegal, para remediar la saturación

Instituciones, ciudadanos y el sector privado están en busca de la receta que sea capaz de solucionar los problemas que han acarreado varias movilizaciones multitudinarias de la ciudadanía balear en apenas unos pocos meses. El último volumen de Quaderns Gadeso refleja que el 86% de los encuestados prohibiría el alquiler turístico, tanto legal como ilegal, para remediar los problemas derivados de la saturación turística y revertir la saturación.

Entre las consecuencias de la turistificación, diferenciado del concepto gentrificación, «hay para dar y vender» según señala el estudio que a partir de la opinión de la ciudadanía evidencia la postura de los baleares sobre el turismo. No obstante, no todas son negativas, aunque estas son mayoritarias. De positivas se observan dos: la generación de ingresos económicos (56%) y la creación de puestos de trabajo (53%), aunque, en muchos casos, manifiestan, no se cubren con residentes de las zonas turistificadas. Pero, para la población, la turistificación es percibida, principalmente, como un problema, dado que para muchas de las personas encuestadas tiene un impacto en su manera de vivir tanto desde el punto de vista vital como desde el punto de vista económico.

Así, mucha gente, especialmente los residentes, en comunidades de vecinos que no tienen contadores individualizados del consumo de agua, se quejan que tienen que pagar el agua de los turistas que se alojan en pisos de alquiler turístico ilegal. Esto supone una afectación económica, dicho en palabras de algunas de las personas encuestadas: «ellos se forran y nosotros tenemos que pagar», lo cual ven como una injusticia.

Carencia de vivienda

Por otro lado, sostiene que «han recibido quejas relacionadas con el cambio de hábitos». Uno de los ejemplos que lo escenifica es el tener que salir más pronto de casa para ir al trabajo por la dificultad de circular de forma fluida por según qué calles, o la dificultad de acceder al transporte público en determinadas líneas y según qué horas.

En este sentido, Gadeso también expresa que «han recibido quejas relacionadas con la imposibilidad de poder dormir». Más allá de las causadas por el calor debido a la actitud de los turistas, obstinados con hacer fiesta hasta altas horas de la madrugada, sin preocuparse por los vecinos.

Sin embargo, el más notorio es la carencia de vivienda y el aumento de los precios, reflejado por un 83% de los encuestados, es la pérdida de viviendas para los residentes dado su transformación en establecimientos para alojar turistas como: hoteles urbanos, hoteles boutique, youth hostels, suites, apartamentos turísticos... Un aspecto sostenido por el 79% de los preguntados.

Instituciones culpables

A la hora de señalar culpables, los interpelados no dudan en señalar, con un 91%, al Govern, los Ayuntamientos y los Consells insulares. Mientras que en un segundo escalón, un 84%, se percibe a los especuladores como responsables del problema. Mientras que en la parte baja aparecen los residentes que han vendido sus casas, los turistas y por último los propietarios de ofertas complementarias con porcentajes que no superan el 60%. A diferencia de los hoteleros que abren establecimientos en zonas tensionadas o los propietarios de alquileres turísticos ilegales.

Prohibiciones y limitaciones

La Fundación Gadeso también recoge en este número posibles soluciones para solventar los problemas derivados de la turistificación. La que más consenso crea entre la ciudadanía, con un 86%, es la prohibición del alquiler turístico, tanto legal como ilegal. Otra medida seguida de muy cerca, sostenida por un 84%, es suprimir o limitar la proliferación de hoteles urbanos y youth hostels, muy común en Ciutat. En la misma línea, con un elevado porcentaje, el 77%, los preguntados apuestan por prohibir o limitar la venta a no residentes.

Por otro lado, son poco populares las opciones de limitar la llegada de cruceros o de impulsar más inspecciones contra el alquiler turístico ilegal, con cifras que no superan el 30%. En un punto intermedio, destacan propuestas como garantizar que los beneficios se queden en Balears, aumentar los impuestos a las empresas del sector hotelero. La Fundación Gadeso, la encargada de recopilar las posturas, afirma que «una vez analizados los datos, la turistificación constituye más bien un problema que una oportunidad».

Suscríbete para seguir leyendo