La revista culta de Nueva York no se atreve a traducir «ensaïmada»

El acontecimiento cultural del verano en Cataluña ha sido la publicación en la legendaria revista The New Yorker de un relato traducido del catalán. En efecto, a Cataluña le basta poco para sentirse importante, no quiero imaginar su euforia si acogiera a una docena de Reyes cada verano en su litoral. El cuento seleccionado de Irene Pujadas se titulaba Els desperfectes, antes de reconvertirlo en Damages para el público neoyorquino. Solo una palabra de la versión original ha permanecido inalterable, tras someterse a los muy estrictos editores y fact checkers del semanario, el vocablo en cuestión es «ensaïmada».

Como lo oyen, la revista más culta de Nueva York no se atreve a traducir «ensaïmada». El New Yorker concede al dulce una denominación internacional de origen inatacable, y no como los concursos de la especialidad organizados en Mallorca, donde se premia a pasteleros foráneos o que ni siquiera están asociados. Por si no piensan leer el breve Els desperfectes en su integridad, la autora asocia la consistencia de la grasienta «ensaïmada» a un bebé que se deposita en brazos de la protagonista. El resultado de este traspaso corporal es demasiado violento para transcribirlo, no sea que estemos en horario infantil. Y fíjense que el pastel mallorquín juega un papel decisivo para seguir la narración.

A ver cómo les explico a ustedes que los neoyorquinos cultos muestran mayor respeto por Mallorca que los aborígenes de la isla tantas veces citada. En la imagen que hoy nos ilustra, correspondiente a una tienda de souvenirs de Santa Ponça, puede advertirse que la aproximación a la cultura local admite visiones heterogéneas. En un encadenamiento de indudable potencial artístico, el escaparate del establecimiento alinea camisetas con las leyendas ·«I love BITCHES», «I love BLOWJOB» y «I love MASTURBATION», para rematar con un sinfónico «I love MALLORCA» que sintetiza todas las actividades culturales citadas.

Para qué conservar el respetuoso pero minoritario «ensaïmada», cuando puedes utilizar el idioma universal patrocinado por todos los Governs del PP (iniciales de Partido Popular y de Pacto de Progreso). La exhibición pectoral por orden alfabético del trinomio BITCHES/BLOWJOB/MASTURBATION favorece la inmersión de los turistas en las tradiciones locales. Hasta una frecuentada tienda de souvenirs compendia los hábitos más apreciados por los mallorquines en su convivencia cotidiana.

A propósito, es superfluo precisar que cualquier tienda de souvenirs mallorquina ha ganado más dinero este verano que cualquier licenciado de la UIB durante todo el año, por si alguien desea profundizar en las razones de que Balears sea la comunidad con menos universitarios de la vecina España. Hubo un tiempo en que, si querías que no te leyeran, escribías de turismo. Si hoy quieres que te lean, escribe de turismo. Sobre todo si no entiendes de turismo, como los expertos

Gabriel Le Senne no tiene que continuar en la presidencia del Parlament para salvar su reputación, ha de dimitir para rescatarla. La denuncia inicial por vía penal corresponde a Memòria Històrica de Mallorca, una asociación que ya jugó un papel trascendente en la historia de España. Así ocurrió cuando esta entidad presentó ante el juzgado número cinco de la Audiencia Nacional, bajo la titularidad de Baltasar Garzón, la querella por los crímenes del franquismo. Por razones obvias de afinidad ideológica, el Tribunal Supremo nunca perdonó el atrevimiento del magistrado, expulsado de la carrera judicial con un récord de tres querellas a sus espaldas.

A propósito, las rencillas intestinas en Memòria Històrica son decepcionantes para quienes viven inmersos en el pasado franquista, pero la dimisión del Gob de cualquier actividad proteccionista radical supone un desastre para quienes deseen tener un presente en Mallorca. Ambas traiciones contribuyen a nuestro impagable «Así perdieron las elecciones los progresistas, y por eso volverán a ser derrotados». Ocho años de connivencia sumisa con los gobernantes son fatales para cualquier organización. El poder no pacta, absorbe. Si no lo entienden, repasen las leyendas de las camisetas de Santa Ponça.

Con escasa destreza, he intentado replicar en esta página el espíritu juguetón y sonriente de Antoni Rosselló. El gran editor de copia o copy editor de este diario, a la altura de sus implacables colegas del New Yorker, viene de morir. Llevaba su convicción nacionalista al extremo de que redactaba en catalán todos sus textos, incluso los más breves. Solo después los traducía a un pulcro castellano, por obligación profesional. Nunca se benefició de este amor infatigable por la prioridad de su lengua y de su tierra, a diferencia de otros protagonistas de esta página que han comerciado con su fe. Un gran compañero, una excelente compañía.

Reflexión dominical definitiva: «Nosotros somos viajeros, ellos son turistas».

Suscríbete para seguir leyendo