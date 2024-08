Joana Maria Palou, presidenta del Fòrum de la Societat Civil: «Mallorca se está descomponiendo»

¿Qué será lo siguiente al I Congrés de Turisme de la Societat Civil? La gente pide hechos y menos reuniones de expertos.

En primer lugar, decir que se ha decidido convocar el segundo congreso. Del primero, salieron más de doscientas propuestas que ya están publicadas en nuestra web. A finales de septiembre se presentará el documento completo con todas las enmiendas. Haremos una presentación y se remitirá a las instituciones y en primera instancia al Govern, a la presidencia del Govern. Sobre la otra cuestión, la gente quiere hechos, sí, pero también quiere ser escuchada y aquí entramos nosotros. El Fòrum es una vía para hacernos escuchar como ciudadanía desde diversas perspectivas y desde lo que cada uno pueda aportar. Todo esto lo estamos trabajando desde una ley incluso.

¿Qué ley exactamente?

Estamos impulsando la ley balear de la Sociedad Civil, sería la primera que hay en el Estado. Con esta normativa lo que se pretende es dar carta de naturaleza y que la sociedad pueda participar de pleno derecho, con voz y voto, en todos los foros político-administrativos de las islas. Es decir, que dicha participación de la sociedad civil sea de obligado cumplimiento y tenga que satisfacer unos mínimos requisitos.

¿Tienen asegurado el apoyo de los distintos grupos parlamentarios?

Hemos hablado con todos, menos con Vox. Y han recibido bien la idea. La ley ya está trabajada y el borrador ha de salir de ellos. Sabemos que la Abogacía se la está estudiando a nivel jurídico. Si conseguimos que salga adelante, será fundamental.

La presidenta del Fòrum de la Societat Civil, en un momento de la entrevista. | MANU MIELNIEZUK

¿Podrán contrarrestar así a los lobbies económicos y su poder sobre las decisiones públicas?

Sí, porque nosotros buscamos ejercer presión como sociedad civil. Además de los lobbies, tampoco se puede dejar todo en manos de los partidos, porque tienen intereses ideológicos y de cara a las elecciones. Nosotros pensamos que los intereses comunes de la sociedad son los que han de prevalecer.

El Fòrum de la Societat Civil participó en la primera reunión de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad del Govern. ¿Desde qué posición decidieron tomar parte?

En efecto, hemos decidido participar en las mesas del Govern desde la crítica y el pensamiento libre. El día de la constitución de la Mesa quedaron muy claros los intereses de algunos. Éramos unas 130 personas y las únicas voces críticas fuimos nosotros, también los taxistas y los payeses, pero poco más. Hubo quien nos llegó a decir que lo que teníamos quehacer era salir más de la isla, ver lo que hay fuera y que no nos quejásemos tanto.

¿Confían en el trabajo que salga de esta Mesa?

De momento, no sabemos quiénes son los expertos que forman parte de los grupos de trabajo, así que no hay demasiada confianza en este sentido.

¿Los diferentes miembros del Fòrum son todos activistas?

Sí, lo somos. Un total de 27 entidades diferentes están asociadas al Fòrum, que es como una plataforma, pero no lo es exactamente, es más bien una asociación de asociaciones. Cada entidad que forma parte del Fòrum es soberana y activista desde su perspectiva. Si te fijas, son asociaciones muy variadas y todas tienen en común compartir el interés por mejorar la vida de las personas residentes en las islas.

¿Por qué nació el Fòrum, por qué esta necesidad de las asociaciones de caminar juntas?

Esta necesidad surgió a raíz de la pandemia, cuando se hizo menester dar una salida y respuesta a lo que sucedía ante las perspectivas económicas y sociales que había y se presentaban. En el Fòrum se aportan pensamientos y también una serie de documentos que se trabajan y razonan, así como estudios serios que se ponen al alcance de la ciudadanía y se ponen en común entre las distintas entidades que forman parte.

¿Son necesarios nuevos estudios para entender y calibrar el modelo económico de Balears?

Los estudios ya están hechos. No sólo por parte del Fòrum y sus entidades, sino también por parte de las propias Administraciones. Joan Forteza del Fòrum ya lo dijo en la primera reunión de la Mesa del Govern, que los estudios ya estaban hechos, algunos desde hace más de 20 años, otros son más actuales. No importa esperar al año Santo para actuar de verdad. Deben usarse esos datos que ya están trabajados y las reflexiones que ya se han hecho.

¿Han recibido alguna respuesta del Govern sobre las 200 propuestas que salieron del congreso?

No nos han contestado. Tampoco a la pregunta de quiénes forman parte de los grupos de trabajo de la Mesa para el Pacto Social por la Sostenibilidad. La única respuesta que tenemos es la constitución de las doce mesas de trabajo. En ninguna de ellas hemos podido saber qué expertos participan. Antoni Riera no dijo que no era algo para hacerse público en ese momento. Nosotros pensamos que es indispensable contar con un orden del día de cada una de las mesas, que se haga un acta y por supuesto conocer los nombres de los integrantes. De estas mesas, ya se ha hecho una primera ronda de trabajo. Se harán cinco, nos han dicho. Y nos han insistido que se ha de entender que tienen que verse como algo muy, muy, muy a largo plazo. Ese muy, muy, muy nos lo han dicho así literalmente.

¿Está ganando tiempo el Govern para no tomar medidas contra la turistificación de Balears?

Nosotros no nos vamos a parar, pese a decidir que colaboraríamos en la Mesa. Pensamos que es más necesario que nunca que se haga escuchar la voz de la sociedad civil. Sobre tu pregunta, lo que puedo decir es que de momento no se están viendo cambios en el modelo, que estamos viendo más crecimiento turístico que nunca, cuando nuestra propuesta es el decrecimiento. No se puede decrecer de hoy para mañana, de golpe, pero sí hay muchos cambios que pueden realizarse inmediatamente en base a los trabajos y estudios que ya hay realizados.

¿En qué aspectos podría decrecerse de manera inmediata?

En el tema de los cruceros. Podría detenerse su llegada a los puertos. De hecho, lo que se había conseguido se ha dejado de lado. Luego también podría actuarse de manera muy rápida con los coches de alquiler, estableciendo un límite, y con la movilidad en general. Y por supuesto con el alquiler turístico ilegal. Ahora mismo el Govern ya tiene los estudios necesarios hechos a su alcance para poder avalar estas decisiones por ejemplo. En estos aspectos concretos, no se han de hacer más estudios, ya están hechos.

¿Quién ha elaborado la mayor parte de estudios ya existentes sobre determinados aspectos de la masificación turística?

La mayor parte de ellos están elaborados por la UIB y sus investigadores, pero también por distintos departamentos del Govern e incluso los hay del Estado. Son estudios que son públicos y no están escondidos en un cofre. Son estudios que están elaborados con recursos públicos.

Cuando hablan de decrecimiento, ¿estarían de acuerdo con el discurso de los hoteleros de «menos turistas pero de más calidad»?

En el Fòrum hemos hablado de esta cuestión. Desde nuestro punto de vista, no se trata de elitizar las islas, no hay que terminar como Mónaco o Ibiza, que está más cerca, que es a lo que abocaría lo que acabas de decir. La cuestión turística es más compleja y va más allá de la masificación. Está el derecho universal al ocio y a la educación a través del turismo. No hay que perderlo de vista. Para nosotros el problema está en el modelo que tenemos en las islas, que pasa por turistizarlo absolutamente todo. Hablaré desde mi área, el Patrimonio y la Cultura. Por ejemplo, cada vez que se hace un museo nuevo es a efectos turísticos. Cuando cualquier proyecto nuevo que surge se hace con esta finalidad turística, al final se van perdiendo elementos culturales y patrimoniales propios, es decir, se va perdiendo la esencia de la sociedad.

Esto está sucediendo en los núcleos históricos de las ciudades. En Palma se venden los casals, en la part forana las possessions, se hacen hoteles, todo con la misma finalidad. Hay que reflexionar sobre ello y trabajar para mantener lo poco que queda. En este sentido, sí creo que faltan estudios y documentos para que se puedan tomar decisiones políticas con sentido. Por ejemplo, elaborar un plan de usos de todos estos espacios patrimoniales para que estén vivos y no acaben siendo hoteles. De hecho, uno de los 200 puntos que salieron del congreso es este, la elaboración de un plan de usos para el patrimonio inmueble, ya sean casals, possessions, conventos, iglesias, parroquias, oratorios... En otros lugares de Europa lo tienen más resuelto que nosotros.

Al final, será la propia naturaleza a través del cambio climático la que pondrá en aprietos el actual modelo turístico.

Sí. Y pienso que también somos más personas las que queremos mantener la propia dignidad. En la vida no todo son intereses pecuniarios. De lo que se trata es de mantener la vida digna de la sociedad, que no la perdamos a causa de este turismo que tenemos. Hemos de querer participar en la vida pública, no callar, decir las cosas con argumentos irrefutables y que nuestras palabras también tengan una lectura política.

¿Vivimos del turismo?

Es muy aburrido escuchar ese argumento. Vivimos con el turismo. Y es algo que no se puede parar. Fíjese que cada vez se trabajan menos horas y la gente va a tener necesidad de usar ese tiempo. Tenemos el reto de afrontar esta nueva situación que se presenta, resolverla de una manera que vaya más allá de hacer caja o de destruir el medio ambiente, la identidad, el patrimonio. Hace más de 30 años que se habla de decrecimiento. Esto no es nuevo, pero había quien ya lo apuntaba y no estábamos ni por asomo como ahora ni se veía esta descomposición social que tenemos ahora. Porque Mallorca se está descomponiendo como sociedad. Este turismo tan masivo afecta a todo, también a nuestra lengua propia. A mucha gente que viene a trabajar aquí y no conoce el catalán, no se la puede integrar como tocaría por falta de recursos. Este modelo turístico también tiene impacto en la educación, en la sanidad y por supuesto en la vivienda. Nos lo tenemos que hacer mirar cuando afecta a todo.

