Xavier Mesquida, jefe de Microbiología de Manacor, sobre la viruela del mono: «No afecta solo a homosexuales; en el Congo hay niños infectados»

¿Cuál es el perfil de los casos confirmados por viruela del mono en las islas en 2024?

El perfil de los casos positivos de viruela del mono de este año en Baleares es parecido al de 2022, cuando hubo la primera alerta de la OMS. Lo que ocurre es que la emergencia internacional declarada ahora por la OMS es un poco diferente a la de 2022. El mpox, antes denominado viruela del mono, es un virus que circula por África. Hay diferentes subtipos según las zonas de África.

Se originó en la República Democrática del Congo en los años 70. Allí, están muy acostumbrados a este virus. En 2022, hubo un brote en Europa. Entonces, se habló de una macrofiesta internacional en Gran Canaria que propició que se extendiera el virus. La transmisión fue sexual al entrar en contacto una persona infectada con una que no lo está. Fue en el contexto de una gran fiesta. Por eso, se propagó. Los casos aumentaron en 2022, pero luego fueron reduciéndose.

¿Cuál es la diferencia ahora con la nueva alerta de la OMS?

Ahora, lo que dice la OMS es que hay una nueva variante del mismo virus y que la sensación es que es más contagiosa y más grave. La viruela del mono tiene una mortalidad baja. Ahora, se están detectando más casos con muertos, sobre todo en el Congo y en los países que lo rodean. Han aumentado mucho los casos y ha habido más fallecidos. Por eso, la OMS ha declarado una alerta internacional. Suecia ha detectado el primer caso de esta nueva variante.

¿Los casos positivos de este año en Balears son preocupantes?

Los casos que hemos tenido en las islas en 2024 son los del brote de 2022 porque no se paró en seco la transmisión, sino que se fue reduciendo. No nos tenemos que preocupar por estos 11 casos en Balears, ya que son casos anteriores a la nueva alerta. No tienen nada que ver con la nueva emergencia internacional declarada por la OMS.

Si hay más muertos en el Congo no es buena señal...

Hay que tener en cuenta que la mortalidad en el Congo no es la misma que en Europa porque aquí tenemos un sistema sanitario robusto. Tenemos sistemas de vigilancia eficientes para prever medidas y tenemos también más posibilidades de tratamiento. Parece que la nueva variante es más grave, pero no tenemos pruebas. Lo que sabemos es que es una nueva variante más contagiosa y probablemente más grave.

¿Cuáles son los síntomas?

Inicialmente, fiebre, dolor de cabeza, parecido a una infección vírica. Luego, salen unas máculas en la piel y acaba formándose una vesícula. También se inflaman los ganglios. Si el contacto ha sido sexual, pueden salir estas máculas alrededor de la boca, en el ano, en la zona inguinal o genital, es decir, cerca de la zona de contacto. Y también se pueden extender por todo el cuerpo.

¿Cómo se contagia este virus?

Por contacto directo entre una persona infectada y otra que no lo está. Esto quiere decir que tienes que tocar a la otra persona, si tocas una vesícula o también por fluidos.

¿Y por vía aérea?

Por vía aérea no lo podemos decir. Siempre hay vías residuales. Por ejemplo, si tienes faringitis y estás infectado y estornudas delante de otra persona que está muy cerca de ti… Eminentemente es por contacto, por contacto estrecho. Por ejemplo, si convives con una persona infectada y compartes una toalla, los cubiertos…

Por tanto, no es un virus que solo afecta a homosexuales...

En absoluto. No podemos estigmatizar. En el Congo, la mayor parte de infectados son niños y mujeres embarazadas. Con un conviviente ya te puedes contagiar.

¿Hay que vacunarse?

A la población general, no. Los colectivos de riesgo, sí. Ahora, con la nueva variante, hay que estar a la expectativa. Hay que tener precaución con las personas de riesgo, aunque no sabemos aún el colectivo de riesgo. Como prevención hay que vacunar a la persona que haya tenido contacto con otra infectada.

¿Qué precauciones hay que tomar?

Hoy en día, los profesionales sanitarios estamos en alerta. Que el sistema sanitario controle a las personas sospechosas y las aísle para evitar otros contactos. Nuestro sistema sanitario está preparado, tenemos protocolos de actuación, estamos preparados.

¿Y la población?

El uso del preservativo, no solo para este virus, sino también para prevenir cualquier enfermedad de transmisión sexual. Y si alguien tiene síntomas, que acuda al centro de salud.

¿Debemos estar preocupados en Balears?

La situación no es preocupante. Ahora hay que tener mucha tranquilidad y estar vigilantes, a la espera de si se detecta la nueva variante en España. Esto es tarea del sistema sanitario: estar alerta, detectar nuevos casos y aplicar los protocolos que tenemos.

