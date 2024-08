El Govern niega que Katy Perry tuviera permiso verbal ni por escrito para rodar su videoclip en Formentera

El Govern balear ha sido claro. El Ejecutivo autonómico niega que la famosa cantante Katy Perry tuviera permiso verbal ni por escrito para rodar su último videoclip a finales de julio en las dunas protegidas del islote de s’Espalmador, que forma parte del Parque Natural de ses Salines de Eivissa y Formentera.

La discográfica de la artista estadounidense, Capitol Records, emitió un comunicado en el que mantiene que una productora local les aseguró que contaban con las autorizaciones pertinentes para rodar el videoclip de la estrella, Lifetimes, que incluye imágenes en las que aparece bailando y saltando en diferentes lugares de las Pitiüses, como Dalt Vila, en Eivissa, en una discoteca y en parajes naturales, como el interior del sistema dunar del islote de s’Espalmador, dentro de una zona acotada en la que se indica que está prohibido el paso.

Según publicó The Independent, la discográfica Capital Records indicó que la productora audiovisual local les había informado de que habían conseguido todos los permisos necesarios para la filmación. Luego, tuvieron conocimiento de que uno de ellos estaba en trámite, aunque se les autorizó verbalmente a seguir adelante.

Según su versión, el equipo local solicitó el 22 de julio a la Dirección General de Costas y Litoral, dependiente de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua, una autorización para rodar en s’Espalmador. Cuatro días después, el 26 de julio, recibieron autorización verbal para proceder a la filmación el 27 de julio, según las mismas fuentes.

Ahora, el Govern balear lo ha desmentido de forma rotunda. Tanto la conselleria del Mar y Ciclo del Agua como la de Agricultura, Pesca y Medio Natural niegan haber concedido permiso por escrito ni de manera verbal para el rodaje del polémico videoclip. Por tanto, la grabación se llevó a cabo sin la autorización correspondiente.

Diligencias previas

Por este motivo, la conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural inició una investigación. Las diligencias previas continúan abiertas por la vía administrativa y, de momento, desde la Conselleria se descarta que los hechos constituyan un delito conta el medio ambiente. De hecho, no es la primera vez que en las dunas de s’Espalmador se realizan grabaciones. Fuentes del Ejecutivo autonómico han admitido que en esa zona se suelen dar autorizaciones para llevar a cabo filmaciones con unas pautas concretas. Así pues, las pesquisas se centran en las circunstancias en las que se rodó el videoclip de la popular cantante internacional sin contar con el permiso correspondiente. La investigación podría acabar con un apercibimiento o con una sanción económica por el hecho de no disponer de autorización para grabar en la zona protegida, si bien las diligencias aún se encuentran en una fase muy inicial.

Por su parte, fuentes de la conselleria del Mar y Ciclo del Agua informaron ayer de que el pasado 22 de julio la Dirección General de Costas y Litoral recibió una petición de autorización para poder filmar en s’Espalmador el 28 de julio por parte de una productora local, sin poder especificar si esta empresa intermediaba con la discográfica de Katy Perry. En este caso, desde la Dirección General de Costas y Litoral se les comunicó que no les podían dar el permiso por una cuestión de tiempo. Según su versión, no había tiempo suficiente para autorizarles, cuando, además, había que pedir un informe a Medio Natural por tratarse de un Parque Natural, lo que iba a dilatar todavía más las fechas.

Tras la negativa, días más tarde, el 5 de agosto, la Dirección General recibió otra petición por parte de la misma productora local en la que modificaba la fecha de rodaje para el próximo 6 de septiembre. Dos días después, el 7 de agosto, desde Costas y Litoral solicitaron a Medio Natural, dependiente de la conselleria de Agricultura, un informe. Esta petición para poder filmar en s’Espalmador todavía no ha sido autorizada.

Este es el único caso que consta en el registro de Costas de una filmación en esa zona protegida de Formentera. Por tanto, independientemente de que esta solicitud se corresponda o no con el rodaje de la famosa cantante estadounidense, el día que se grabó el videoclip Lifetimes de Katy Perry, quien recibirá el premio Video Vanguard en la gala MTV donde también actuará, no contaban con autorización alguna. Según las mismas fuentes, no disponían de permiso por escrito ni tampoco verbal, ya que una autorización verbal no existe, ya que no consta en la Administración.

