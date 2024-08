Emergencia sanitaria: Baleares registra hasta agosto diez casos de viruela del mono

Baleares ha registrado desde enero de 2024 hasta el pasado 5 de agosto diez casos confirmados de infección por ‘mpox’, antes denominada viruela del mono, y se prepara para la emergencia internacional declarada ayer por la OMS.

El archipiélago es la quinta comunidad autónoma del país en incidencia por infección de viruela del mono durante este 2024, con un porcentaje del 3,8% del total de casos confirmados en España, y se sitúa por detrás de Madrid (45%), Andalucía (29%), Cataluña (9%) y Comunidad Valenciana (4,2%), según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

España es el país europeo con más incidencia de viruela del mono con 8.104 casos desde el inicio del brote en 2022. Del total de infecciones confirmadas en todo el país desde hace dos años, 241 casos se registraron en Baleares, lo que supone un porcentaje del 3%.

Si se analiza la evolución del virus en los últimos años en las islas, en 2022 se detectaron en Baleares 216 casos de ‘mpox’, mientras que esta cifra bajó de forma exponencial en 2023, cuando se confirmaron 15 casos. Por último, en 2024, el archipiélago ha notificado diez casos de viruela del mono.

Casos confirmados de viruela del mono en Baleares / DM

Según se desprende del último informe sobre la situación epidemiológica de los casos de infección por ‘mpox’ en España del Ministerio de Sanidad, Baleares no ha notificado ningún caso positivo en los meses de junio y julio de 2024.

A nivel nacional, en 2024, hasta el 8 de agosto, se han notificado a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) un total de 264 casos de ‘mpox’, la mayoría de los casos en hombres con una media de edad de 37 años y nacidos en España. Cerca del 80% de los casos confirmados presentaron alguna sintomatología general a lo largo de su proceso clínico como fiebre, astenia, dolor de garganta, dolor muscular o cefalea; siendo la fiebre la más frecuente. Un 47% de los casos presentaron linfadenopatías (inflamación de ganglios linfáticos o glándulas) localizadas y un 2,8%, generalizadas. Solo el 5% requirió hospitalización. La estancia media en el hospital fue de cinco días.

Emergencia internacional

Ayer, la OMS decretó la emergencia de salud pública de preocupación internacional,su nivel de alerta más alto, por el brote de viruela del mono en África, surgido en República Democrática del Congo y causado por una nueva cepa más grave y letal.

Así, el Ministerio de Sanidad ha informado de que el próximo lunes 19 de agosto tendrá lugar una reunión de un grupo técnico para poner en común y discutir las actuaciones que se deriven de la emergencia sanitaria internacional por el brote de ‘mpox’ en África.

En el encuentro participarán el Centro Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el Centro Nacional de Epidemiología, el Centro Nacional de Microbiología, la División de VIH y Vacunas.

Ese mismo día, el próximo lunes 19, España participará también en el Comité de Seguridad Sanitaria de la UE junto al resto de países para analizar la situación.

Además, un día más tarde, el martes 20 se reunirá la ponencia de alertas de la que forman parte representantes de todas las comunidades autónomas, entre ellas Baleares, para debatir si se modifica alguna recomendación de vigilancia o vacunación.

El Ministerio también ha recordado que la vacunación en España se inició en junio de 2022 y las indicaciones actualmente son para grupos de riesgo: personas que mantienen prácticas sexuales de riesgo, especialmente pero no exclusivamente GBHSH (gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con hombres) y personas con riesgo ocupacional como personal sanitario en consultas especializadas en atención de ITS/VIH que atienden a personas con prácticas de alto riesgo y personal de laboratorio que maneja muestras potencialmente contaminadas con virus monkeypox o personal que se encarga de la desinfección de superficies en locales específicos donde se mantienen relaciones sexuales de riesgo, siempre que no se pueda garantizar el uso adecuado de elementos de protección individual. Además, de los contactos estrechos que no hayan pasado la enfermedad.

Consejo General de Enfermería

En este sentido, el Consejo General de Enfermería insta a los grupos de riesgo y a aquellos que solo tengan una dosis de la vacuna a que acudan a los centros de vacunación de sus respectivas comunidades para administrarse la pauta completa.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, de las más de 40.000 personas vacunadas frente al ‘mpox’, tan solo la mitad completó la pauta. Por este motivo, las enfermeras como responsables del acto vacunal animan a las 20.000 personas que siguen sin inmunizar completamente a que lo hagan y a aquellas personas que pertenecen a los grupos de riesgo fijados por Sanidad que no hayan recibido ninguna dosis a que pidan cita para hacerlo también.

Suscríbete para seguir leyendo