Desesperación por el caos en el aeropuerto: "Hemos tenido que dormir en el suelo con una mujer embarazada porque no hay hoteles"

Entre colchonetas, con una toalla en el suelo o incluso montando una tienda de campaña. Así han pasado la noche cientos de pasajeros en el aeropuerto de Palma después de que la DANA haya provocado retrasos y cancelaciones en la mayoría de vuelos. Tras muchas horas sin poder dormir, un cansancio reflejado en sus rostros, los viajeros denuncian la poca ayuda que han recibido por parte de las compañías aéreas y la falta de espacio en los hoteles para alojarse hasta que encuentren un vuelo.

Guillem Bosch

Es el caso de Lu, un francés que viaja con una familia numerosa de diez personas y que no ha encontrado un billete de vuelta hasta el próximo lunes. "Hemos tenido que dormir aquí en el suelo con una mujer embarazada porque no hay hoteles y nadie nos ayuda", relata este joven, quien asegura que se ha puesto en contacto con el hotel donde se habían alojado en Magaluf pero les responden que ahora mismo no tienen habitaciones disponibles. "Es muy difícil siendo un grupo tan amplio encontrar un alojamiento en esta época del año y menos de un día para otro", explica Lu.

Una denuncia que también comparte Isabel Castaño, que había viajado junto a toda su familia desde Barcelona y ahora no encuentran la manera de poder regresar. "Hemos dormido en la calle, nadie nos da ni un vuelo, ni hotel, ni nada. La compañía nos ofrece viajar la semana que viene, la cuestión es que no hay hoteles para dormir", explica Castaño. De hecho, esta pasajera relata que ayer se recorrió numerosos hoteles durante toda la noche y no encontró disponibilidad en ninguno.

Asimismo, la viajera se muestra muy angustiada ante la situación ante la falta de soluciones para volver a su casa. "Ahora te venden un billete por 400 euros para estar en una lista de espera por si hay algún hueco pero no te aseguran nada. Estamos mirando billetes de barco pero si no encontramos para hoy no sabemos donde vamos a dormir".