Vacaciones frustradas por la DANA en Mallorca: "Hasta el día 20 no me dan un vuelo para volver a casa"

La DANA (depresión aislada en niveles altos) que atraviesa Mallorca ha vuelto a causar retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Palma que se van a mantener todo el día. El caos es generalizado. Las pantallas muestran una gran acumulación de retrasos y alguna que otra cancelación ante la expectante mirada de los viajeros que buscan nerviosos la situación de su vuelo. Algunas compañías presentaban una estampa de normalidad en sus mostradores de facturación, mientras otras acumulaban cientos de pasajeros reclamando alternativas y explicaciones.

"Esto es un caos", explican Carmen y Rocío. A las dos mujeres les han cancelado el vuelo a Jerez de la Frontera, pero quieren llegar allí "a toda costa". "La compañía con la que vamos creo que no nos va a pagar nada, ni hoteles ni ningún otro gasto", sentencian.

Todos los vuelos en el mostrador de facturación mostrando la etiqueta de 'retrasados' y de 'cancelados'. / Pere Morell

"Yo tenía que ir a Jerez para después coger un vuelo hacia Londres", explica Roberto, otro de los damnificados por la cancelación del vuelo. "La única alternativa que me dan es gastarme 500 euros en otro billete, ya que no hay vuelos de la misma compañía hacia Jerez en los próximos cuatro días", se lamenta.

En la misma línea hablan otros pasajeros de la misma aerolínea: "Nos han cancelado el vuelo a Berlín y no nos pagan el hotel ni nada, nos dicen que nos busquemos la vida", explica Mikel. La información que le dio esa compañía a sus pasajeros es que una pista de aterrizaje se había cerrado y todos los vuelos que pasaban por esa se habían cancelado. No obstante, AENA confirmó que ninguna pista se había cerrado y que las cancelaciones eran por el mal tiempo.

Pasajeros durmiendo en el suelo del aeropuerto de Palma. / Pere Morell

Para algunos, la situación es mucho más grave. "Nos han cancelado el vuelo a Toulouse y hasta el domingo no nos dan otro billete, esta semana trabajo y no puedo faltar", explica Erica. La mujer asegura que no le "dan alternativas" y lamenta la situación. "Han sido diez días maravillosos en Mallorca y están acabando fatal", asegura.

"Nos han cancelado el vuelo a Barcelona y hasta el día 20 no nos dan otro viaje para volver a casa", explican Alba y Borja. La pareja ha venido a Mallorca con su hija y aseguran que les han dejado en bragas: "No tenemos coche, no tenemos hotel, no tenemos nada", se lamentan los pasajeros. "Si nos hubiera pasado estando solos, podríamos ser más aventureros, pero tenemos una niña pequeña y tenemos que volver a casa", sentencian.

Las compañías se han visto obligadas a reprogramar sus operaciones por el caos que provocó ayer la gota fría, con 50 cancelaciones en Son Sant Joan. Ryanair es la aerolínea con más desajustes, hasta las tres de la tarde tiene al menos 13 vuelos cancelados.

Alerta roja para este jueves

La peligrosidad de la DANA ha obligado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar la el nivel rojo de alerta en el norte y el nordeste de Mallorca.

El resto del territorio de la isla se mantendrá en alerta naranja, aunque desde la Aemet advierten de la peligrosidad de las lluvias y avisa a la población de no realizar desplazamientos a no ser que sea estrictamente necesario.