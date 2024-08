Protestas por el colapso de coches en los parkings exprés del aeropuerto de Palma: "AENA no gestiona nada, no hay nadie para atenderte"

El aeropuerto de Palma vuelve a generar quejas de usuarios, trabajadores y residentes debido a los atascos en los parkings de salidas y llegadas de Son Sant Joan. El aparcamiento habilitado por Aeropuertos Españoles y Navegación Marítima (AENA) autoriza a pasar 10 minutos (15 en el de llegadas) de forma gratuita para recoger o descargar, pero al minuto siguiente empieza el cobro de la estancia dentro de la zona. Aquí empieza el problema; muchos usuarios deben salir en el menor tiempo posible para evitar el pago del parking.

Muchas personas creen que el tiempo efectivo entre que se abre la barrera para entrar en la zona de aparcamiento y la salida no cubre el tiempo gratuito. Esta situación ha creado colas para salir del parking que han provocado la indignación de los usuarios: "No es normal que te pases 10 minutos haciendo cola para salir, no es tu culpa. Si te toca pagar por esto, no es justo”, argumenta Luis Prieto.

“Muchas veces se producen atascos debido a que la máquina para pagar no funciona, la barrera está atascada y no hay nadie que te ayude a solucionar el problema”, concluye. Lia Sousa, otra usuaria del aeropuerto, lamenta la reducción de tiempo de parada para recoger o descargar personas en la terminal de salidas: “Antiguamente eran 15 minutos y ahora son solo 10, si tuviesen un poco más de tiempo en temporada alta las cosas irían mejor”.

Largas colas en el parking exprés de la terminal de salidas del aeropuerto. / Pepe Ribas

Durante todo el día, miles de conductores ponen el crónometro en marcha para entrar y salir de la terminal en tiempo récord y así evitar el pago por el parking exprés. Se han llegado a producir problemas con la apertura de barreras, con el funcionamiento habitual de los tickets y con la labor de los trabajadores encargados del aeropuerto. Así lo comenta un empleado de transportes: "Es un robo, AENA no gestiona nada, no hay nadie de forma presencial, son 10 minutos de margen, pero 10 minutos que te pasas en la cola".

Esta situación no sorprende a nadie , ya que en abril de 2023 el aeropuerto de Palma instaló una barrera en la terminal de llegadas para frenar la creación de larguísimas colas de coches que se generaban, sobre todo en verano, por vehículos que esperaban fuera de la zona del parking exprés. La barrera colocada en el lado derecho de la calzada, en el largo tramo anterior a las zonas de acceso se instaló para impedir a los coches pararse allí.

Entrada principal a la terminal de salidas del aeropuerto de Palma. / Zafirus

Sin embargo, la situación parece que no se ha solucionado en la zona de llegadas, donde decenas de coches se amontonan día a día, según comentan usuarios de Son Sant Joan que se muestran preocupados por el peligro que genera la fila de vehículos al estrecharse el espacio para circular. Aena es conocedora de la situación, pero más de un año después de instalar la barrera no parece haber encontrado solución a una problemática agravada en el tiempo.

Incidentes ocurridos

De hecho, en la tarde-noche del domingo se produjo un incidente en la terminal de salidas en la cual diversos usuarios se encontraron atrapados en fila india sin escapatoria. El motivo de esto es que algunos usuarios no querían abonar el importe correspondiente por pasar más de 10 minutos en el parking esperando sin ser atendidos. "Hemos pasado 10 minutos haciendo cola y no pagaremos ni un euro", decía uno de los conductores implicados.

Además, otro conductor retiró las protecciones creadas para evitar que se atravesara la barrera sin abonar el importe y emprendió la fuga sin pagar el coste del aparcamiento. Otro propietario de un vehículo aprovechó el paso de uno de los coches para intentar frenar la bajada del mecanismo y permitir al resto de usuarios salir sin pagar. El trabajador encargado de Aena se vió superado por las circunstancias y pidió a los usuarios llamar a central a través de un telefonillo para solucionarlo.

AENA se encuentra ahora con una difícil situación que afecta tanto a la terminal de llegadas como a la de salidas, donde las medidas implementadas para poner fin a los atascos demuestran ser insuficentes.

Suscríbete para seguir leyendo