Antoni Rosselló Torres: el último gran editor de textos de Diario de Mallorca

Quan es va jubilar, Diario de Mallorca no només va perdre un bocí de la seva ànima, el to graciós que feia més lleugeres les llargues jornades a la redacció, pel seu caràcter jocós. Amb la partida d’Antoni Rosselló Torres d’aquest rotatiu es tancava un cicle, desapareixia la figura de l’editor de textos, una tasca que va exercir amb mestratge durant gran part de la seva carrera.

El veterà professional va morir ahir als 79 anys. La seva família va comunicar la trista notícia. El vetlatori se celebrarà avui capvespre a Son Valentí, de 16 a 21 hores. Va néixer a Palma i tenia llaços amb Ibiza. Per part de son pare tenia lligams a s’Arracó, allà s’escapava a una casa on li agradava convidar els seus amics al voltant d’una paella.

El palmesà Antoni Rosselló es va incorporar Diario de Mallorca a principis dels vuitanta. Reconegut pel seu bagatge cultural, es va iniciar com a corrector. En la seva figura hi convergien, d’una banda una personalitat marcada per la discreció, com a bon mallorquí, i un caràcter amant del bon humor. A la redacció ningú li guanyava com a organitzador de bromes, de bromes elegants, cal matisar.

Després va passar a ser redactor a la secció de Part forana, on va destacar per la seva excel·lent relació amb la xarxa de corresponsals.

Rosselló va seguir com a editor. Per les seves mans passaven els textos dels redactors, que llavors sortien polits. Eren un altre temps, quan en els diaris l’anècdota era precisament trobar-te una errata.

Antoni Rosselló arribava els capvespres al diari, al costat de la seva taula hi solia haver qualque llibre amb el qual s’entretenia mentre esperava que els articles comencessin a rodar cap a ell. Abans tenia temps de xerrar amb un dels seus grans amics, un altre històric del periodisme mallorquí, en Paco Verdera. I d’anar passejant de taula en taula amb l’antepenúltima de les seves fines bromes. Durant tota la seva trajectòria va ser un ferm defensor de la cultura pròpia i del català.