Un estudio demuestra que el 82,4% de los baleares no practica ninguna religión

El 82,4% de los residentes en Baleares no practica ninguna religión, según revela un reciente análisis de la agencia apablo.com basado en datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Esta mayoría incluye a un 35,6% de ciudadanos que se identifican como católicos no practicantes, un 18,2% que se declaran ateos, un 14% que se consideran agnósticos, y un 14,6% que se describen como indiferentes o no creyentes.

Por otro lado, el 17,6% de los isleños sí practican activamente una religión. Este grupo se divide en un 13,2% de católicos practicantes y un 4,4% de creyentes de otras religiones. Dentro de este sector de la población, el 40,1% asiste a ritos religiosos al menos una vez a la semana, mientras que un 38,3% lo hace varias veces al mes o al año. Un 21,6% asegura no acudir nunca o casi nunca a servicios religiosos.

El estudio también desglosa la asistencia a ritos religiosos entre los practicantes baleares de la siguiente manera: un 10,5% asiste varias veces a la semana, un 29,6% lo hace todos los domingos y festivos, un 17,2% asiste dos o tres veces al mes, un 21,1% acude varias veces al año, un 9,6% lo hace casi nunca, y un 12% nunca asiste.

Los jóvenes, poco creyentes

El informe subraya una disminución significativa en la religiosidad entre los jóvenes. Solo un 13,6% de los jóvenes entre 18 y 29 años practica una religión, cifra que aumenta ligeramente al 12,9% en el rango de edad de 30 a 39 años. Esta tendencia se invierte en los grupos de mayor edad, alcanzando un 37,7% de practicantes entre los mayores de 70 años.

En términos de creencias, el número de ateos entre los jóvenes ha experimentado un notable incremento. Mientras que solo un 8% de las personas mayores de 70 años se identifican como ateas, esta cifra se eleva al 25,6% entre los jóvenes de 18 a 29 años. Asimismo, el número de agnósticos ha mostrado un crecimiento paralelo.

Entre los practicantes jóvenes, también se observa una disminución en la asistencia a ritos religiosos, con una tendencia claramente a la baja. Los datos indican que el 36,7% de los practicantes de entre 18 y 29 años asisten a ritos religiosos al menos una vez a la semana, cifra que disminuye a medida que aumenta la edad, aunque en los mayores de 70 años se eleva al 65,8%.

Diferencias por género

El estudio también destaca que las mujeres en Baleares tienden a ser más religiosas que los hombres. Un 23,2% de las mujeres se identifica como católica practicante o creyente de otra religión, frente al 16,1% de los hombres.

Además, la religiosidad parece estar influenciada por la nacionalidad, ya que el 29,7% de las personas con doble nacionalidad (española y otra) son practicantes, mientras que entre aquellos con solo nacionalidad española, el porcentaje es del 19,2%. Por otro lado, el estado civil también influye en la religiosidad. Las personas casadas o viudas tienden a ser más religiosas que las solteras, divorciadas o separadas.

Zonas con menos religiosos

A nivel nacional, Cataluña, País Vasco y Galicia son las comunidades autónomas con menor porcentaje de creyentes y practicantes, con un 86,9%, 84,9% y 83,7% respectivamente, siendo las regiones con mayor número de ateos e indiferentes hacia la religión.

En contraste, Melilla se posiciona como el territorio con mayor número de practicantes religiosos, con un 37% de su población identificada como católicos practicantes o creyentes de otra religión. Le siguen Ceuta con un 29,5% y Extremadura con un 26,1%, destacando estas dos ciudades autónomas también por tener el mayor porcentaje de creyentes de otras religiones, mientras que Extremadura cuenta con el mayor porcentaje de católicos practicantes.